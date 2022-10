El abogado de CFK criticó la "doble vara" de la Corte Suprema en la investigación del atentado

El atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sucedió hace algo más de un mes frente a su departamento del barrio de Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces frente a la cara de la exmandataria, cambió la realidad política e institucional de Argentina de forma contundente.

Luego de que durante algo más de un mes desfilen por los tribunales y las cámaras de televisión los distintos acusados de ser parte de la conspiración, como Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, el abogado defensor de CFK en la causa, José Manuel Ubeira, deslizó que tienen preparada una acusación para descubrir a los autores intelectuales y a quienes financiaron la acción terrorista del 1° de septiembre.

"De acuerdo a la investigación, hemos elaborado nuestra propia visión del asunto, y esperemos que no se constate, porque si lo hace, claramente estamos ante un problema grave desde el punto de vista político", alertó el letrado en una entrevista que dio durante esta mañana en Radio 10.

Ante la pregunta de si su hipótesis se inclina hacia los autores intelectuales o a los financieros, declaró que "a los dos", aunque no pudo decir si serían los mismos. Y ante el cuestionamiento sobre si dentro de las sospechas había dirigentes políticos y empresario detalló que "hay de todo". "Sí está claro que no son las personas que están detenidas las únicas responsables. Esto no es que llovió y aparecieron los hongos", afirmó.

"Estos movimientos que aparecieron últimamente no tienen cobijo en otro lado que no sea en el mar de la política, quizás no en los términos de un partido concreto, pero sí desprendimientos de grupos de la derecha que están enraizados en partidos de la oposición. Hay que ser muy cautos y lo estamos haciendo con muchísima prudencia", analizó Ubeira, quien precisó que los investigadores ven con buenos ojos la elaboración que realizaron desde la defensa.

El letrado detalló que encontraron movimientos de dinero que les generaron sospechas, y que estos exceden lo que se habían encontrado en la carpintería de Jonathan Morel de Revolución Federal, relacionados a la familia del empresario Nicolás Caputo. "Vamos a dar vuelta todas las baldosas que sean necesarias", añadió.

La falta de volunta de la Corte Suprema

El abogado se refirió a la situación de la causa que investiga el intento de magnicidio y apuntó contra la Corte Suprema de Justicia por la falta de recursos que le brindan al juzgado donde trabajan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes ya solicitaron más recursos para continuar en la búsqueda de la verdad.

"Es una queja que comprendemos y sostenemos, le hemos pedido a la Corte Suprema que le envíe recursos a la jueza y naturalmente la Cámara Federal todavía no la suspendió del turno. O sea que el Juzgado sigue trabajando a marcha forzada", explicó Ubeira. "Es oprobioso cuando uno compara esto con los recursos que se destinaron a las causas de Vialidad y Cuadernos", criticó.

"Evidentemente hay doble vara", precisó el defensor de CFK. Y luego fue más duro: "Claramente no hay ningún interés por parte del Poder Judicial de esclarecer el intento de magnicidio a la vicepresidenta”.

Por estas razones que enumeró durante la entrevista que le realizaron en el programa que conduce Gustavo Sylvestre que aseguró que prefería que la causa actual no investigue a al grupo de extrema derecha Revolución Federal. "Si tuviéramos todos los recursos habría que hacerlo, pero por cómo están las cosas prefiero que no. Si con lo que tenemos a duras penas podemos, no tendría mucho sentido agregar más".

También disparó contra ciertos baches que todavía siguen en el expediente: "está claro que hay una absoluta falta de colaboración por parte de la Policía de la Ciudad en los días previos, que lejos de proteger pareciera que facilitaron muchas de las cosas que ocurrieron". Y, por otro lado, expresó que desde su punto de vista "el silencio del ministro de Seguridad porteño (Marcelo D´Alessandro) es estruendoso".

Aunque no todos fueron críticas a la actualidad de la causa, ya que Ubeira aclaró que están revisando "todas esas cosas que no tienen ningún tipo de justificación" y aseguró que "en líneas generales, la investigación" viene en la senda correcta y que "la PSA está trabajando muy bien".