El abogado defensor de Florencia Kirchner, Carlos Beraldi, señaló que su defendida "va a regresar a Argentina cuando los médicos le den el alta y la autoricen a viajar, no mañana" "Beraldi enfatizó: "Los únicos que le pueden dar el alta médica son los médicos que la están atendiendo, Hasta que no tenga el alta médica, estamos pidiendo que permanezca en Cuba, como indican los médicos".

El abogado presentó ayer la historia clínica ante los jueces del Tribunal Oral Federal 5, que reclamaban la presencia de Florencia por la causa de Los Sauces. Los jueces del Tribunal Oral Federal 8, que tiene a cargo la causa de Hotesur, en cambio, autorizaron su presencia en Cuba hasta que termine el tratamiento que está haciendo. "Por supuesto que va a cumplir con todas las obligaciones procesales, pero hasta el momento no tiene ninguna", señaló Beraldi, en diálogo con Radio La Red.

La hija de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner está en tratamiento médico desde mediados de marzo y aun no hay una fecha confirmada de su retorno. Recientemente, un grupo de personalidades de América Latina -entre las que se encuentran los ex presidentes Lula y Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador) y Ernesto Samper (Colombia) y el Premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, suscribió una solicitada cuyo título es Con los hijos y las hijas no, en el cual se denunciaba la "persecución política, mediática y judicial que se ha transformado en una constante en América Latina" y se aseguraba que estas prácticas "debilitan las democracias y pretenden imponer un disciplinamiento político para todos aquellos que promovieron el inicio de transformaciones".