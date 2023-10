El abogado de Milei aseguró que planteará "la falta de acción" a la denuncia de Alberto

Tras la denuncia radicada por el presidente Alberto Fernández ante la justicia dirigida al candidato ultraderechista de La Libertad Avanza, Javier Milei, por haber incitado a la devaluación del peso y la suba del dólar, su abogado, Diego Spagnuolo, se puso en marcha para averiguar los por menores de la presentación para presentar una contestación, ya que no considera graves sus dichos, a pesar de que ya tiene una denuncia penal en su contra -la cual también recayó sobre el candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra- por violencia económica y difundir temor en el público.

De esta forma, Spagnuolo se comunicó con El Observador para explicar en qué estado se encuentra la causa, que todavía está siendo evaluada por la justicia federal. “Vamos a plantear una falta de acción a la denuncia de Alberto Fernández”, detalló.

Al ser consultado por la denuncia, el abogado de Milei resaltó: “Nos enteramos hoy de esto, todavía no pudimos ver la causa. Estamos trabajando en forma conjunta con el doctor Francisco Nieto. Pero en principio lo que vamos a plantear nosotros es una falta de acción que entendemos que es clara porque de ninguna manera las manifestaciones de Javier Milei constituyen la conducta típica de estos delitos”.

Para justificar el comportamiento del líder de La Libertad Avanza, explicó que: “la conducta desplegada por Javier Milei que fueron las opiniones que dijo con respecto a los plazos fijos y al peso, no constituyen el delito del artículo 309 que es lo que se le imputa”. Es decir, que su abogado pretende desestimar la presentación judicial, pese a que su cliente fue repudiado incluso por todos los bancos.

Además, Spagnuolo se refirió a la denuncia que hicieron contra el Estado sobre las contrataciones, designaciones y licitaciones realizadas y contempladas en el marco del Gobierno actual. “Ya está presentada y obtiene radicación, está en el juzgado número 2 del Fuero Contencioso Administrativo y todavía no tuvimos el primer despacho. Así que estamos expectantes a ver qué curso toma esa causa”, detalló.

“Entendemos que hay cuestiones que son muy claras, en esa presentación que hicimos nosotros. O sea, el artículo 15 bis de la ley de responsabilidad fiscal establece un claro límite a las contrataciones y gastos que puede hacer el Estado. Establece que en los últimos dos trimestres del último año de mandato, es decir, en el que nos encontramos ahora, y esto sería a partir del 10 de junio hasta el 10 de diciembre, el Estado no puede, el Ejecutivo no puede ampliar el gasto corriente, y es lo que está haciendo”, expresó el letrado, quien remarcó además que se trata de una violación clara a esa ley y que no hay discusión posible al respecto. Milei, por su parte, le respondió al presidente y afirmó en sus redes: "Apareció el presidente. Lamentablemente para hacer boludeces y no para gobernar. La Libertad Avanza".