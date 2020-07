El albertismo pone primera: el mensaje a los propios que el presidente envió desde la carpa del Movimiento Evita

El 68 aniversario de la muerte de Eva Perón marcó la agenda del domingo. Desde el Movimiento Evita organizaron 10 mil ollas populares y un acto central en una carpa instalada en el monumento al Trabajo ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Para sorpresa de muchos, teniendo en cuenta la recomendación que un mes atrás le hizo el médico presidencial, Alberto Fernández abandonó la residencia de Olivos y participó del encuentro, escoltado por Emilio Pérsico, la intendenta Mariel Fernández y el diputado Leonardo Grosso.

A través de una videoconferencia, el presidente dialogó con los voluntarios que llevaron adelante las ollas populares. "Tenemos que reescribir otra historia y otra economía, definitivamente más justa y debemos hacerlo entre todos. Todos, todas y todes nos hacemos falta. No podemos hacernos los distraídos con el dolor ajeno", advirtió el mandatario, al comienzo del acto.

La consigna del encuentro expresó un claro apoyo al presidente, en especial después de las últimas dos semanas en donde el "fuego amigo" del Frente de Todos se intensificó: "Desde el subsuelo de la patria, bancando al compañero Alberto". La postal es clara y llega después del acto del 9 de Julio en el que el presidente dio comienzo a la construcción del "albertismo", algo que para el afuera es sistemáticamente negado, pero que cobra cada vez más fuerza hacia el interior de la coalición.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

La decisión del presidente de no invitar a Cristina Kirchner al acto por el Día de la Independencia y la cuestionada participación del G-6 desató una serie de críticas, tanto en privado como en público. Un dato no menor es que la invitación a los empresarios se mantuvo "bajo absoluta reserva" por parte del entorno del presidente, algo que no cayó para nada bien en el ala más dura de la coalición.

Tenemos que reescribir otra historia y otra economía, definitivamente más justa y debemos hacerlo entre todos"

Las organizaciones sociales se mantuvieron ajenas a las interpelaciones que recibió el mandatario por parte del denominado "cristinismo" tras el acto. "La relación es muy buena y siempre lo fue", reconocen desde la mesa chica del presidente. Su presencia en el acto responde a la necesidad de "balancear" los mensajes políticos que envió en las últimas semanas y alcanzar el equilibrio hacia el adentro.

"A pesar de la resistencia del resto de la coalición, a diferencia de (Hugo) Yasky no hicieron reclamos por la ausencia en el acto. Muchos los ven como instrumentadores del fuego amigo, pero en realidad en uno de los sectores de la coalición que más apoyan la búsqueda de consenso", suman.

Leé también | Alberto y un mensaje interno para el Frente de Todos: "En política se conduce dialogando"

En sus recientes declaraciones, el presidente hizo alusión a las internas del Frente de Todos e instó al espacio político a superar "al peronismo". Su presencia en el acto organizado por el Movimiento Evita busca, además, volver a instalar la "agenda política", en tiempos en donde la pandemia "se comió todo". En efecto, el presidente deberá definir la semana próxima qué sucederá con la cuarentena tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Frente de Todos entienden, pese a sus divergencias, que es necesario volver a "pisar fuerte" en la agenda política, en especial teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones legislativas. Así, Fernández busca aplacar las aguas y mantener unido al frente electoral. Su asistencia a la carpa fue un "guiño" y un mensaje también para "los propios". Un dato no menor es le giro discursivo que dio la semana pasada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; quien ya comenzó a hablar de la "nueva etapa de reconstrucción". Y en esa etapa de reconstrucción, será clave el empoderamiento presidencial en medio de las internas

A la espera del anuncio del plan económico que realizaría esta semana el presidente, los bloques internos de la coalición comienzan también a marcar las agendas propias. En el caso de las organizaciones sociales, el principal reclamo a futuro es el proyecto de Esteban "Gringo" Castro, secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que busca que los recursos post pandemia también incluyan a los barrios populares.

"La salida de esto tiene que ser con trabajo. En el documento que presentamos el primero de mayo hay varios puntos, lo que más me interesa señalar es el millón de chacras y el millón de viviendas. Lo primero que queremos discutir es que hay muchas tierras del Estado que se le pueden dar a sectores relacionados a la producción. El ejemplo más claron son los productores de verduras, que en su mayoría no son dueños de la tierra y pagan un alquiler que influye en el precio", sostuvo Castro, en diálogo con Página 12.

Leé también | Los números que mira el Gobierno para analizar el futuro de la cuarentena: cómo seguiría en agosto

Durante el acto, el presidente aprovechó la comunicación y mencionó a Castro. "¿En dónde está el 'Gringo' que no lo vi?", se preguntó durante la transmisión. "Debe estar en alguna de las pantallas. Es un tipo tan valioso, a quien yo respeto y quiero tanto", sumó. El mensaje no sólo fue un guiño para las organizaciones sociales, que salieron de inmediato a "cuidarle la espalda al presidente", sino también para el resto de los miembros del Frente de todos.

"No debemos olvidar nunca de que hemos llegado a la política argentina para ser la voz de los que no tienen voz; para darles derechos a los que no tienen derechos. Nunca lo olvidemos", señaló el presidente, en un claro mensaje "hacia el adentro". "Estamos recordando a Evita del mejor modo, parándonos al lado de los que menos tienen y de los que más necesitan. Ese es nuestro compromiso central y un deber que imperiosamente debemos cumplir. Me pone muy contento ver a tantos compañeros, compañeras y compañeres trabajando codo a codo en este tiempo de pandemia. Como decía Axel (Kicillof), no podemos darnos el lujo de dividirnos", sumó.

Es la solidaridad de un presidente que nunca olvida a quienes representa y, por sobre todas las cosas, que nunca olvida que los que están más abajo deben ser los primeros en ser socorridos"

El presidente cerró el "segundo acto del riñón albertista", con otro mensaje para la tropa propia en tiempos de tensión y divisiones: "La idea de la solidaridad es de todos. Es la solidaridad de un presidente que nunca olvida a quienes representa y, por sobre todas las cosas, que nunca olvida que los que están más abajo deben ser los primeros en ser socorridos".