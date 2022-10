El álbum de figuritas de Máximo Kirchner: del "Wado" candidato, a los guiños a Massa

El fin del debate entorno a las PASO y el recuerdo del 2019

"Si quieren que haya elecciones, las habrá; paso, no paso; internas dentro del peronismo si no hay paso. Todas las herramientas que quieran. Nosotros creemos siempre en la participación y en la construcción de las mayorías. Este es un espacio político peronista", declaró el diputado nacional, al tiempo que recordó con ironía: "Nosotros en 2019 por pedido de Alberto Fernández desistimos de participar en las PASO de San Martín y Hurlingham para colaborar con la unidad. Por ahí no se acuerdan, pero nosotros sacrificamos el trabajo que teníamos hecho en dos municipios".

La alusión no fue casual. Cabe recordar que, por ese entonces, ambos distritos estaban en manos de dos hombres muy cercanos al primer mandatario, que luego ocuparon espacios clave en su Gabinete: Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis. "Siempre hemos competido, pero el punto es que nosotros (por La Cámpora) traemos una experiencia del 2015 en la que el peronismo perdió casi cuarenta diputados nacionales. Que fueron los que permitieron en algún punto el desarrollo de ciertas políticas", recordó.

"No sé qué pasaría si no hay paso. Escucho a muchos decir que lo complicaría a Macri y no. No complica a nadie. La gente va y vota. Lo que nosotros sí creemos es que tiene que haber menos espacio entre las PASO y las generales, porque sino te pasa lo que pasó en el 2019: el daño que hizo Mauricio Macri fue terrible. La Argentina perdió en ese período 20 mil millones de dólares. No fue la fuerza política la que creía el dólar tenía que estar a sesenta pesos, fue Alberto Fernández. Nuestro reclamo era por qué no le pediste que pusiera un tope de (compra) de doscientos dólares, como lo terminó haciendo el 28 de octubre, y le dejaste entre agosto y octubre hacer cualquier cosa. Fue bochornoso", disparó.