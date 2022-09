"Nunca escuché semejantes disparates": seguí en vivo el alegato de la defensa de CFK en la causa Vialidad

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircnher inició esta mañana el alegato de defensa en la causa en la que está acusada como jefa de una asociación ilícita que se benefició con la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Sus abogados continuarán hasta las 15 con la presentación, en la cual a través del repaso de los testigos que hablaron en la causa, y de cuestionamientos sobre el accionar del fiscal federal Diego Sebastián Luciani, buscan "fulminar" la acusación en su contra.

"Todo eso determinó que la acusación quedara fulminada", expresó Beraldi, encargado de la presentación, refiriéndose a la declaración de "más de cien testigos, peritos, contadores, ingenieros" que hubo durante casi tres años de juicio oral, donde "quedó demostrado" que la incriminación es "falsa y sin fundamentos".

Durante la exposición virtual ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el letrado acusó a la fiscalía de haber incurrido en "mala praxis" por intentar construir con "fantasías" que el kirchnerismo "hacía un Presupuesto para que gane Lázaro Báez".

"Desde el inicio de este proceso y al igual como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que debíamos presentarnos en todos los expedientes", para "demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en que la prueba que se recogiera en un juicio iba a demostrar exactamente lo que nosotros tenemos afirmado", sostuvo Beraldi.

"Nunca bajamos los brazos porque nosotros sabemos, todos saben, que la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio, después de casi tres años de audiencia se recogieron múltiples evidencias y quedó demostrado que lo que se decía allá por 2006 e incluso de mucho antes carecía de verosimilitud", pese a lo cual durante nueve jornadas de alegato la fiscalía "repitió las mismas acusaciones" y actuó "como si el juicio no hubiese existido", cuestionó el defensor.

"Nunca en mi vida he escuchado semejantes disparates, de los cuales es difícil volver", reconoció Beraldi. "Cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación, como que la prueba que la fiscalía tiene es contundente y va en relación al peso a la cual se le adjudica un tonelaje de tres toneladas. Y no se puede hablar de prueba contundente porque la prueba haya sido pesada, en gramos, jamás se hace eso", precisó.

"El alegato de los fiscales buscó obstruir la verdad, oponerse a las pruebas y construyó sin mucha inventiva la misma acusación que se había hecho en el 2008, que venía siendo repetida por todos los medios de comunicación, pero no se puede hacer eso desde una instancia judicial porque no es lo que la gente espera de nosotros", criticó.

Comparación con Perón

En un momento del alegato, Beraldi marcó las similitudes de esta causa con una que enfrentó el expresidente Juan Domingo Perón en 1956. "Le hicieron un proceso por traición a la patria y asociación ilícita, lo mismo que a Cristina", comparó.

Durante la lectura que el letrado hizo de los detalles de ese proceso que tiene casi 70 años, detalló que "ampliada las declaraciones indagatorias de los procesados surge a lo que se refiere a todos los legisladores nacionales que los mismo actuaron de forma de absoluta sumisión y de temor al ex presidente y de sus personeros aprobando leyes bajo amenaza directa y leyendo textos ya redactados".

"Esas épocas fueron vergonzosas y no pueden volver a repetirse. No puede pasar que se use a los jueces para cuestiones subalternas. Ese es el nunca más, no corrupción a la Justicia. Lo que millones de argentinos esperamos de este juicio es que se defina acorde a la ley", reclamó Beraldi.

Cómo siguen los alegatos y el pedido de CFK

Los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy expondrán también mañana y el viernes próximo, en la que será la tercera y última jornada del alegato, en la cual está previsto que haga uso de la palabra la propia vicepresidenta.

Anoche, Cristina Kirchner convocó a presenciar a través de las redes sociales, especialmente desde Youtube, el alegato de la defensa, el sexto de los 13 imputados que tiene el juicio.

“Comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ‘Vialidad’. Escuchá atentamente cómo (el abogado Beraldi) desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, desafió la vicejefa del Estado en un posteo en la red social Twitter.

La fiscalía pidió para la vicepresidenta la pena de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación en perjuicio del Estado, y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Hasta ahora, refutaron la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola; las defensas del ex titular de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Garro (a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías); la de los ex titulares del Distrito 23 de Vialidad Nacional – Santa Cruz Osvaldo Daruich (a cargo de Mario Ganora) y Mauricio Collareda (por Luis Alonso Martínez); la de Julio De Vido (a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro) y la del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala (a cargo de Lucio Simonetti).

Todos apuntaron a los supuestos errores y contradicciones en que incurrieron los fiscales y pidieron la absolución de sus defendidos por inexistencia de delito.

Todavía está pendiente una recusación que efectuó la defensa de De Vido contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien durante el alegato de la defensa interrumpió al abogado Maximiliano Rusconi para responderle una alusión que había hecho sobre los partidos de fútbol que el magistrado disputaba en la quinta privada del ex presidente Mauricio Macri. La defensa de De Vido pidió que la recusación sea resuelta por otros jueces, diferentes a los compañeros de tribunal de Giménez Uriburu.