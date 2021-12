El análisis de Alberto Fernández sobre el informe del FMI y el préstamo a Macri: "Fue otorgado para sostener un gobierno"

Luego de calificar como “lapidario” el informe que emitió ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el programa de 44 mil millones de dólares que le otorgó a la Argentina en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández se volcó a las redes sociales para realizar un análisis un poco más profundo, donde cuestionó una vez más el préstamo otorgado por el organismo al país.

A través de su cuenta personal de Twitter, el presidente aseguró que el préstamo fue otorgado por el FMI durante el gobierno Macri tuvo "el indudable propósito político de sostener un gobierno" y aclaró que el daño que ocasionó llevará muchos años en poder ser reparado. "Es imperioso entender la dimensión de la deuda otorgada por el FMI a la Argentina, con el indudable propósito político de sostener un gobierno que solo lastimó los intereses de nuestro pueblo", afirmó.

En su análisis, el presidente hizo un breve resumen del informe del organismo. "El FMI ha dado a conocer su mirada sobre como evolucionó el acuerdo que acabó otorgándole a Argentina un préstamo por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares. ´Mounting redemptions, along with capital flight by residents, put considerable pressure on the exchange rate´, dice el FMI", escribió el mandatario en una serie de tuits que publicó durante la tarde de este jueves.

Y agregó: "Dice además: ´Despite FX interventions beyond program provisions, the exchange rate continued to depreciate, increasing inflation and the peso value of public debt, and weakening real incomes, especially of the poor´.La traducción literal de ese texto es la siguiente: ´El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio´.

De acuerdo con el jefe de Estado, el informe del FMI concluye así: “A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y el debilitamiento de los ingresos reales, especialmente de los pobres " y aseguró que la única "traducción posible de ´capital flight´ es ´fuga de capitales´. "No hay una interpretación alternativa. Más allá de los sofismas opositores, el FMI admite que hubo en el período 2018/19 ´capital flight´, sea o no bajo procedimientos habilitados para ello. Nos demandará mucho tiempo reponernos de semejante daño", concluyó.

Esta mañana, Alberto participó del brindis por Nochebuena y Navidad con trabajadores estatales en la Casa Rosada y consultado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tras el informe que emitió el organismo ayer, opinó: “El informe, teniendo en cuenta que lo hace responsable, fue lapidario. Pero es algo que ya sabíamos, se lo contamos al Fondo, y el Fondo, en todo caso, debió admitir lo que ya sabíamos”.

Vale destacar que el acuerdo de 2018 debió haberse desarrollado hasta este año, pero en julio de 2020 fue desactivado por completo. En su informe, el FMI destacó que “la estrategia del programa resultó demasiado frágil para los desafíos estructurales profundamente arraigados y las realidades políticas de Argentina”. “El problema fundamental fue la falta de confianza en la sostenibilidad fiscal y externa”, advirtieron.

Tras el brindis hecho en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, el presidente se esperanzó con logar para el año próximo "un país más sereno, para lograr mayor igualdad” y concluyó: “La economía está bien, está creciendo bien, estamos contentos. Los datos de empleo son muy buenos. Tenemos que trabajar para que el empleo formal se recupere, y en eso estamos”.