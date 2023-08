El aniversario de Sergio Massa: el superministro que se convirtió en candidato del Peronismo

Hace exactamente un año, Sergio Massa asumió la hercúlea tarea de asumir como ministro de Economía tras una escandalosa renuncia por Twitter del funcionario de Alberto Fernández, Martín Guzmán. “Muchos me decían que era muy difícil, que no me metiera. Y yo sentía que tenía una responsabilidad patriótica”, decía en su primer discurso frente a un país que venía con demasiadas dificultades con respecto a la galopante inflación, el intrincado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la “rebeldía cipaya” de los grandes millonarios que no pagaban el impuesto solidario.

En su discurso de apertura, Massa arremetió fuertemente contra Mauricio Macri por haber tomado un nuevo préstamo y poner el peligro la soberanía económica del país: “El cepo más grande que tiene la economía argentina es la deuda con el FMI" y sin pelos en la lengua, “le cantó las 40”: “En 2018 el tío vago de la familia se fue al casino, se timbeó y salió corriendo al Fondo".



Ahora, Massa no sólo es el Ministro que promete bajar la inflación para que los salarios sean más dignos, sino que Cristina Fernández de Kirchner lo propuso como candidato presidencial de Unión por la Patria. Sobre esto, confesó: “Cuando miro para atrás y recorro siento que no pase al pedo. Me voy a romper el alma, me equivoco porque soy humano y no tengo vergüenza en pedir perdón, orgullo vas a sentir de votarme”.

Desde BigBang, investigamos cuáles son los hitos más importantes de Sergio Tomás en este año de gestión ¡Aquí vamos!



Puesta en funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner



Massa pudo evidenciar el problema que tiene Argentina con el FMI a la hora de elegir la soberanía energética: “En nombre de la reducción del gasto público, el Fondo quería que lo paremos, como sucedió con buena parte de la obra pública durante el gobierno de (Mauricio) Macri”. Sin embargo, puso la política económica argentina por delante: “Pero para nosotros no es gasto, es inversión pública (...) significa un cambio para la matriz económica de la Argentina”.



En la jornada del miércoles 2 de agosto, se confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que el gasoducto ya está en pleno funcionamiento: “Con el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner operando al 100%, logramos realizar en tiempo récord una obra que es clave para el desarrollo energético e industrial de la Argentina”.

Evidencia de quienes no pagaron el Aporte Solidario



El bastión de la gestión de Massa es conseguir dólares por H o por B. Desde este punto de vista, que los más millonarios de nuestro país paguen un impuesto adicional no le vendría mal a nuestra economía. Dejó en evidencia a aquellos que lo pagaron el día de la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner: "Les vamos a mandar, además, una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles. Porque, de alguna manera, el esfuerzo que hicieron ayuda al crecimiento y al desarrollo de la Argentina".



Y chicaneó a quienes no lo hicieron: “A los que no pagaron se perdieron la oportunidad de ser protagonistas de un hito que en los próximos 30 años los argentinos lo van a disfrutar”. Sentada a su lado, Cristina la “picanteó”: “Se lo vamos a cobrar igual”.

Impuesto a la ganancias

"Somos los que bajamos el impuesto a las ganancias sin prometerlo" dijo Massa recordando que Macri no cumplió todas sus promesas de campaña.

Hoy, un año después se informó que solo pagarán el impuesto a las Ganancias quienes perciban más de $ 700.875 brutos mensuales y confirmó que se incrementarán las escalas en un 35%







El monstruo de la inflación



Es tal vez el punto más complicado para la gestión del Ministro de Economía recibiendo un país endeudado por el acuerdo con el Fondo, dos años de la pandemia de coronavirus y la creciente sequía que terminó de diezmar la economía.



Cuando asumió había un aumento del índice de precios del 36,2%: “Enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país” y agregó “Vamos a trabajar con el Banco Central para que haya instrumentos y políticas que nos permitan reducir la brecha entre los tipos de cambio”.



Todavía los números están en rojo: en 2023 según el Indec muestran que la inflación semestral es del 50,7% y los precios de los alimentos fue lo más dramático: 116% en ese mismo período.

Negociación con los peces gordos: el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional



“No va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar los vencimientos del día de hoy", dijo el ministro de el viernes pasado cuando se cerraban la quinta y sexta revisión de metas con el FMI. “Quiero darles tranquilidad: Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas”, expresaba y explicó que nuestro país utilizó el swap de yuanes que se consiguió con China.

Al parecer queda Massa para rato en el país, todo indicaría que su postulación a presidente de todos los argentinos y argentinas es una fuerte apuesta al peronismo que si bien sorprendió a muchos, es lo mejor que tiene hasta ahora.