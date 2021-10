"El ARA no está para navegar": el chat del tripulante que "desapareció" y la bronca con Macri por "hacer política" con las muertes

Después de la convocatoria a una movilización para acompañar a Mauricio Macri en su tercera (y fallida) citación a indagatoria en la causa en la que se lo investiga por el presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el hermano de uno de los submarinistas cruzó al ex presidente y a su espacio político por el acto en Dolores, al que terminaron asistiendo un puñado de militantes de Juntos por el Cambio. "Es aberrante y desubicado", disparó Claudio Rodríguez.

"El acto de Macri fue aberrante, desubicado, sacado de lugar. Ir a hacer un acto político con un tema tan delicado como el de los 44 realmente es muy bajo", sumó Rodríguez en diálogo con Radio El Destape, al tiempo que denunció: "Iba a declarar una persona que aparentemente sabe qué pasó con el espionaje ilegal y salieron todos haciendo un acto político hablando de las obras que hizo cuando era presidente. Yo no lo había visto nunca en la política".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante su discurso, el ex presidente no sólo acusó al Gobierno de haber reforzado los controles en la ruta para persuadir así a los militantes de JxC, sino que además se refirió no sólo a las PASO, sino también a las elecciones que tendrán lugar el próximo 14 de noviembre.

"Fue un día muy agitado, de mucha bronca, mucho sentimiento y mucha desazón. El acto fue una cosa realmente vergonzosa, antiética e inmoral. A nuestros abogados, como Luis Tagliapietra, los maltratan y les mandan 'trolls' por las redes sociales, diciendo que nosotros hacemos política con nuestros hijos y nuestros hermanos. Ayer quedó demostrado quiénes hacen política con la vida de nuestros chicos".

Rodríguez además reveló la carga probatoria que complica al ex presidente y que fue encontrada en la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mar del Plata: "Encontraron fotos y conversaciones de mi cuñada, la esposa de Hernán (su hermano fallecido). A mí me pasaron cosas raras. Se borraron las últimas conversaciones que tenía con mi hermano. La última llamada fue muy fuerte. Mi hermano era mecánico con 25 años en la Armada. Le pregunté cómo estaba y me dijo que mal, que el ARA San Juan no estaba para navegar cuarenta días".

"Esa conversación se borró. Ese año habían sacado a navegar al ARA San Juan, sin llevarlo a dique seco a reparar. Tenía 33 fallas que no las reparaban porque no lo llevaban a dique seco. Eso era responsabilidad de (Oscar) Aguad. Lo llevaremos a la Justicia y esperemos que empiece a cantar ahora que puede revelar los secretos que tiene como presidente. Está bueno que Macri diga que esto tiene secreto de Estado; hasta ahora decía que no sabía de qué estaban hablando. Fue un artilugio legal de su abogado, bien usado. Esperemos que se estén haciendo bien las cosas para que no se caiga la causa".

La nueva citación a indagatoria de Mauricio Macri: es la cuarta

La cuarta, ¿será la vencida? Después de que Alberto Fernández firmara el decreto mediante el cual relevó a Macri del secreto de inteligencia antes de su viaje a Roma, el juez federal Martín Bava avanzó en una nueva citación a indagatoria que tendrá lugar el próximo miércoles tres de noviembre a las doce del mediodía en el juzgado de Dolores.

La audiencia no será por Zoom, tal y como solicitó la defensa del ex presidente, quien deberá ahora sí someterse a la indagatoria en la causa en la que se lo investiga por el espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

"Tiene que concurrir a la sede de este juzgado el próximo miércoles tres de noviembre del corriente año a las doce horas a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N, por los mismos fundamentos, hechos y elementos de cargo descriptos en las anteriores tres convocatorias que le fue fueran realizadas, como así también que se pusieron en su conocimiento en el acto de fecha 28 de octubre pasado", precisó el juez.

Luego, el magistrado insistió en la carga probatoria en contra del ex presidente. "Asimismo, en atención a las manifestaciones vertidas por el doctor Lanusse (abogado de Macri) en el día de ayer respecto a la realización de la nueva audiencia indagatoria vía remota; hágasele saber que dadas las características del material probatorio que se encuentra reservado, consistentemente en documentación de inteligencia de la AFI y que su asistido Mauricio Macri fue relevado de la obligación de guardar secreto y confidencialidad".

La jornada de ayer fue la tercera citación que Macri esquivó. Inicialmente, fue convocado para el ocho de octubre, pero como fue notificado dos días antes se pospuso la indagatoria. Luego fue citado para el 20 de octubre, pero el ex presidente se encontraba de viaje en Estados Unidos. Ayer se hizo presente en el juzgado, pero interpuso el requerimiento de que el presidente lo relevara del secreto de inteligencia.