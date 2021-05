El as de Larreta para no claudicar con la bandera de las clases, en caso de que se extienda el aislamiento

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, sostuvo que dentro del abanico de medidas que evalúan como consecuencia de la segunda ola de la pandemia del coronavirus (Covid-19) se encuentra el adelantamiento de las vacaciones de invierno; esto fue mencionado Acuña como una de las tantas opciones que disponen sobre la mesa en caso de que la curva de contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva no logren disminuirse.

“Estamos viendo opciones de cambiar el calendario, habría que cambiarlo a junio y julio por una cuestión sanitaria, pero por cuestión climática nos queda el frío también de agosto”, dijo en declaraciones en radio Mitre, y agregó: “Vamos a esperar un poco más para tomar la decisión, pero lo estamos evaluando”. Vale recordar que, según el calendario oficial, el receso invernal debería comenzar el 19 de julio.

"Hace dos semanas atrás seguían las actividades económicas abiertas, entonces las clases también continuaron; ahora cambió", sostuvo. Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el aislamiento estricto que regirá hasta la medianoche del 30 de mayo, y que comprende la suspensión de clases presenciales con continuidad de la virtualidad en las zonas de mayor riesgo epidemiológico; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que suspensión total de clases en ese período, tanto presenciales como virtuales.

Previamente, cuando el Gobierno nacional dispuso la suspensión de clases presenciales en las zonas de alarma sanitaria como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la gestión porteña había optado por desoír esa medida e incluso judicializarla, al mantener las clases presenciales y recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente avaló la autonomía del distrito para tomar esa definición.

En ese sentido la ministra de Educación porteña fundamentó la decisión adoptada ahora en "el momento de angustia que estamos viviendo todos los argentinos y la situación que no para de crecer en términos sanitarios", en referencia al incremento de casos de coronavirus.

"En diálogo con el Gobierno nacional y por el momento de angustia que estamos viviendo todos los argentinos y la situación que no para de crecer en términos sanitarios, hoy se decidió que todo lo demás se cierra y las clases también".

"Lo que vimos en estos meses es que la presencialidad no puede ser reemplazada por la virtualidad", insistió Acuña y aclaró que a las familias que decidieron no enviar a sus hijos de forma presencial a la escuela por temor a los contagios, "no se les computan las faltas y se los acompaña con cuadernillos".

Consultada acerca de cómo estaban funcionando las clases de aquellos grados cuyas burbujas se rompían por contagios o contactos estrechos, Acuña insistió con que desde el Gobierno porteño tienen "la convicción de que la escuela con protocolo es un lugar seguro, tres meses mostramos la evidencia que no es un lugar donde los contagios se propagan". La funcionaria dijo que en estos tres meses, desde el comienzo de clases presenciales, en la Cuidad hubo un promedio de crecimiento de casos acumulado del 14%, pero que "de las 700 mil personas que transitan las escuelas solo 1,67 % fueron contagios, solo hubo 11.700 contagiados, contra 5,14 % del resto de la Ciudad".

Luego de la decisión de suspender en forma total las clases, Acuña explicó que "se recuperarán estos tres días de forma presencial el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de diciembre, que con el calor se lleva mejor", en vez de terminar el 17 de diciembre.

Asimismo, dijo que a mediados de junio se prevé "tener vacunado a todo el personal docente" y señaló que están "empadronando la segunda camada de docentes", ya que solo tienen vacunados "a 16 mil personas de 110 mil docentes".

"Ahora hay empadronamiento para docentes y personal estratégico, entre 59 y 55 años y avanzaremos por rango etario, y si las nuevas vacunas siguen el ritmo de entregas comprometido, para mediados de junio, todo el personal docente estará vacunado", afirmó.

Consultada sobre una nueva resolución de la cartera educativa que decidió otorgar fondos económicos para la compra de insumos de bioseguridad a las familias que integran las cooperadoras de las escuelas públicas y ante quejas de algunas escuelas, la funcionaria aclaró que "se dialogó con las cooperadoras y escuelas".