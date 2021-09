El baile de Cristina, el voto del Covid-19 y el carpincho de Nordelta: las perlitas de las PASO

Lgante habló de sueño de vida antes de votar: "Quiero una casa de ladrillos"

Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, habló con los medios que se acercaron al Barrio Bicentenario, en General Rodríguez, donde el cantante vive actualmente y donde se presentó a votar.

“Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos, pero nos vamos a ver”, dijo sobre un futuro encuentro con el presidente y la vicepresidenta.

Además, antes de despedirse, el joven comentó cual es su sueño más esperado: “Tener una casa de ladrillos en mi barrio y que Argentina gane un mundial así puedo ir a cantar el Obelisco para festejar”.

También habló sobre la política y la posibilidad de sumarse en el futuro. “Podría ser. Me gustaría algún día darle uso a lo que hoy en día tengo. La comprensión de la gente del barrio que los de arriba no le prestan atención. Varios me eligen por eso, por conocer la voz del barrio. Nosotros lo hacemos por empatía y que no se confunda con algo político", sostuvo.