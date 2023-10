El balance de Milei, después del debate: habló de "baile morboso" y defendió a Barrionuevo

El debate presidencial ya terminó, pero las repercusiones recién empiezan. En la jornada posterior a la presentación de las ideas políticas de los candidatos a Presidente, las opiniones siguen dándose a conocer y claro, cada uno tira para su lado. Es por eso que Javier Milei siguió expresando sus opiniones en los medios de comunicación con los que tiene afinidad: “Estuve muy cómodo y me sentí muy bien. Fue un baile morboso. Me sorprende la precariedad de los otros candidatos”.

Habló sobre economía y dolarización, se defendió de las críticas por sus roces con el kirchnerismo de derecha, justificó sus dichos violentos contra Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y se animó a definir “con una sola palabra” a Cristina Fernández y Néstor Kirchner.

Lo hizo en el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Claro que la pregunta del millón era sobre la economía y la dolarización propuestas por el candidato de La Libertad Avanza, punto por el que fue bastardeado hasta el último minuto del debate. Sobre el tema, Milei aseguró que “no se necesitan 60 mil millones de dólares”, haciendo a referencia a que no hay dólares para doralizar en Argentina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Milei aseveró que tiene todo listo y adelantó que hay “agentes importantes que les interesa” el plan económico libertario: “Antes teníamos que ir nosotros a buscar inversores con nuestras cinco propuestas. Nosotros tenemos la convicción de cerrar el Banco Central, lo cual se hace operativamente dolarizando pero después la gente va a elegir la moneda que quiera”. Además, aseguró: “Hubo una presentación donde lo expliqué mejor y pasó algo increíble: nos empezaron a acercar inversores con sus propuestas”.

En el debate, a Milei se lo atacó por defenestrar a la “casta política” y contradecirse al tranzar con el ex-peronista y sindicalista Luis Barrionuevo: “Nosotros vemos que el sector privado formal está clavado en 6 millones de puestos de trabajo hace 12 años. No se crea un puesto de trabajo privado ni de casualidad”, expresó y tiró flores al modelo sindicalista que para él es “exitoso”, el de la UOCRA: “La primera conversación que tendría sería con Gerardo Martínez. En esa lógica es que se sumó Barrionuevo. Y todos los que me ayuden a sacar las reformas son bienvenidos”.

Sus críticas más feroces, sin embargo no las tuvo ni con el kirchnerismo, ni contra los sindicatos, ni contra el socialismo; las tuvo con su competidora más temida, Bullrich. Es preciso recordar que la candidata de JXC, inició una demanda legal porque Milei expresó que era una “montonera tirabombas” y que “puso bombas en jardines de infantes”. Sin pelos en la lengua, el libertario cantó “quiero vale cuatro” y subió la apuesta: “Lo que más me cuesta en estos debates es que se dedican a chicanear, cometen falacias rudimentarias. Entonces uno por eso después puede entender la decadencia que demuestra el país”, dijo.

Feinmann le alcanzó la punta que desató el ovillo para criticar a Bullrich: “Usted no se queda atrás. Le dijo ’asesina‘ a (Patricia) Bullrich”. Milei se desató: “Lo bueno de que me haya iniciado una demanda es que va a tener que ir a explicar a la Justicia lo que hizo en la década del ’70”. Y continuó: “Ella está señalada en dos actos terroristas, uno del ’76 y otro del ’77. En uno puso un kilo y medio de trotyl (TNT) en el jardín del ex intendente de facto de San Isidro y eso afectó a una criatura y una mujer adulta”.

Un capítulo entero dedicado a la letra K

Milei no sería lo que es sin sus discursos de odio contra el peronismo y Feinmann lo sabe. Es por eso que entre su batería de preguntas incluyó la sardónica propuesta de definir con una palabra a los ex presidentes de la Nación Cristina y Néstor Kirchner. El libertario no estuvo muy inspirado y lanzó la tan esperada palabra la “chorra” para Cristina y el “chorro” para Néstor.

Además se defendió de quienes le dicen que tiene un acercamiento con el kirchenrismo de derecha: “Me parece bastante poco feliz como reflexión, porque si hay alguien que ha sido profundamente crítico del kirchnerismo, he sido yo. Tengo hasta libros criticando al kirchnerismo (…) Lo que le he pegado fue tremendo”.