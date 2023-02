El balance dispar de la mesa del FdT: las PASO, CFK y la danza de candidatos

El presidente tiene la decisión tomada desde hace rato, pero no lo dice en público, como contestó hace unos días cuando señaló que no iba a anticipar si era o no candidato. “Alberto me lo dijo hace mucho y hoy me lo sigue afirmando; no voy a ser candidato en las elecciones. Si se baja ahora se le licúa todo el poder político”, reconoció un viejo conocido del mandatario a BigBang.

A pesar de esta afirmación, hay algunos que creen lo contrario. "Si en abril las encuestas le dan un número aunque sea un poco mayor que a Massa o a Scioli, ¿por qué no habría de presentarse?", se preguntó un habitante de Casa Rosada frente a este medio.

Mientras tanto, Wado De Pedro declaró el viernes pasado que para una parte del Frente de Todos puede haber PASO, mientras que La Cámpora y otros cercanos piensan que es muy difícil que haya internas contra el presidente.

Otro habitante de Balcarce 50 aceptó que en una situación desfavorable tanto el ministro de Economía -si pudiese mejorar los números-, como el embajador en Brasil podrían competir entre sí en las PASO.

Un conocedor del paño que habita el Congreso comparó a este último con Carlos Menem. Recordó que el riojano fue el primero en largarse en 1989 y algunas versiones dan por descontado que el exvicepresidente se lanzaría la semana próxima. Quién pega primero pega dos veces, dice el dicho.

Un dirigente que ha anunciado su interés en participar de las internas es Juan XXIII. Se trata de Juan Manzur, quien dejó la jefatura de Gabinete el pasado miércoles para regresar como gobernador a Tucumán. Allí participará como candidato a vicegobernador de Osvaldo Jaldo el próximo 14 de mayo. Luego de esa fecha se lanzará a recorrer el país aseguran fuentes cercanas.

Pero también podría ocurrir que si Cristina Fernández de Kirchner fuese en la boleta no hubiera internas. Todavía faltan unos meses para dirimir ese punto, pero es lo.que preferirían desde La Cámpora. Mientras que desde el resto del Frente de Todos sostienen la necesidad de realizarlas. Para Alberto Fernández ya no hay más personalismos ni liderazgos indiscutido y por ello pretende que haya competencia. Además, sostienen desde el albertismo que le daría mayor atracción al 13 de agosto, domingo.en que se realizarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

La lectura que tiene de la realidad el kirchnerismo y sectores afines ha quedado en primer plano y ganado protagonismo con la emision del documento emitido por el Frente de Todos el viernes a las 2.25 hs de la mañana. En él sostienen el condicionamiento que realizan sobre la democracia la Justicia, la oposición y los medios más importantes.

Este conflicto está siendo puesto en escena a través de dos caminos diferentes. En una esquina el juicio político en la Cámara de Diputados. A partir del próximo jueves 23 se verá desfilar a jueces, fiscales, ministros y funcionarios judiciales. Entre los que deberán presentarse a declarar como testigos se encuentran Silvio Robles (vocero del supremo Horacio Rosatti), Marcelo D'Alessandro (licenciado ministro de Justicia y Deguridad de CABA); y el fiscal Ignacio Mahiques. O los jueces Abelardo Ramos y Alejo Ramos Padilla, ambos involucrados en causas donde se investigan los chats de Lago Escondido y xon posturas contrapuestas.

Mientras el primero desestimó la pesquisa por considerarlos fruto de un hackeo, el segundo continúa adelante pues están in oluctados funcionarios públicos. Todos ellos se encuentran en los 14 expedientes que fueron admitidos para juzgar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son más de 60 causas las que han sido planteadas para solicitar la destitucion de los cuatro magistrados.

La idea primigenia el jueves en la Mesa Política era crear una comisión de acción política para desarmar la proscripción. Durante el el extenso debate se le sumó a ese único fin la función de convencerla para que compita como candidata. Fue la principal ausente en Matheu 130, pero se transformó en la protagonista más destacada. Es que sigue teniendo la mayor representatividad dentro de la coalición según todas las encuestas.

La lucha que sostendrán contra la proscripción de Cristina tendrá su punto más alto el próximo 24 de marzo, el día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pero puede haber un escalón previo, la jornada del 5 de marzo que ha sido fijada para la lectura de los fundamentos de la condena emitida el 6 de diciembre pasado. Esta fecha coincide con la sanción del Decreto Ley 4161, que en 1956 prohibió la utilización de la palabra Perón o peronismo. Coincidencias extrañas si las hay.

"Están bien los treinta y tres", fue la expresión más utilizada en las redes mientras se llevaba adelante el primer cónclave de la Mesa Política del Frente de Todos. La alusión a los mineros atrapados en la puna de Atacama durante a 700 metros de profundidad tiene otro punto de “similitud”: la duración. Mientras que los trasandinos estuvieron allí 70 días, lo cual constituye todo un récord, las más de 5 horas del cónclave e la calle Matheu, sumado al hermetismo que la rodeo y la llegada atrasada más de 12 de las dos únicas fotos proporcionadas adicionan curiosidad al hecho.

Fue el primer encuentro entre Alberto y Máximo desde diciembre de 2021. En el primer piso del local partidario, con Alberto Fernández -flanqueado por Sergio Massa y Wado De Pedro- se dieron intercambios fuertes, pero respetuosos. Una expresión general de conformidad por la realización de este primer encuentro que promete tener más capítulos. Sin la presencia de moviminetos sociales ni otras fuerzas de la coalición que aguardan ser participantes para no ser convidados de piedra. Habrá más encuentros en las semanas próximas que los tendrán como actores.

Llegar a las elecciones con las mejores posibilidades requiere no sólo la mejor campaña electoral posible, sino también ofrecer al electorado una zanahoria que pueda alcanzarse con perspectivas reales de ser atrapada. Para ello es imprescindible que la situación económica mejore, a fuerza de ser repetitivos, sostiene un hombre cercano al presidente, pero también que “se gobierne de la mejor manera”.

Y ello incluye una gestión que muestre hechos concretos y solucione a conflictos. Y en eso es imprescindible mostrar, profundizar y reivindicar políticas públicas del día a día. Agrega que “es difícil poder desfocalizarse del tema preelectoral para poner las pilas en el día de hoy, salir de la discusión interna para generar más obras”.

La sensación que recorre ese despacho de Casa Rosada, pero que deben resolver sin lugar a dudas, indica la complejidad y dificultad para poder concentrarte en la gestión. "El tema de la comunicación se constituye en una pieza fundamental y si tenés tres patas que se hablan poco o nada se hace dificil", se sinceró nuestro interlocutor, mostrando una vez más una debilidad ya reconocida y que a lo largo de los 38 meses ha sido un talón de Aquiles para el gobierno.

Una foto esperada

El Gobierno necesita concretar acciones y para ello el Parlamento no puede estar paralizado. Para esta etapa necesita revertir el funcionamiento del Congreso, avanzar con la aprobación de leyes como la de Agroboundistria, Electromovilidad, Plan Científico 2030 y una de las más importantes, resolver la posibilidad de jubilación de 800.000 argentinos y argentinas.

Esta última necesidad seguramente será aprobada en el último día de sesiones extraordinarias de este año el 28 de febrero. Se incluirá también en el temario un proyecto que perdería estado parlamentario, la Historia Clínica Electrónica que permitirá a un ciudadano poder ser atendido en cualquier rincón de país y que el profesional tenga sus antecedentes. Desde el Ejecutivo Antonio Aracre está colaborando con Germán Martínez, el titular del bloque de diputados oficialistas para llegar a buen puerto.

El próximo 1" de marzo se volverán a ver en público el Presidente y la Vicepresidenta. Al mismo tiempo, la instantánea mostrará por primera vez en Argentina a día mujeres, Cristina Fernández de Kirchner y Cecilia Moreau, al frente del deber del Poder Legislativo.

Será en la Asamblea Legislativa que reciba a Alberto Fernández en su último discurso del "estado de la Nación" este mandato. Marcará los lineamientos del año y realizará un balance de lo realizado.

En el mediano y largo plazo, alarma al Gobierno Nacional los más.de 7.000.000 de personas que están en la economía informal que no podrán acceder a una obra social, ni podrán jubilarse cuando estén en edad poder hacerlo. "Esta es una de las mayores preocupaciones del Presidente", confiaron a BigBang. La idea que le han acercado contempla que en un primer paso, el Gobierno pague durante los primeros dos años el aporte jubilatorio para regularizar a esos laburantes no registrados.

Falta el análisis fiscal finito para concretado. Pero para ello, al igual que en pequeñas modificaciones hacen falta grandes consensos y hoy esta es una posibilidades extraña. Las distancias en años electorales se agrandan y profundizan, hoy la oposición prefiere que el oficialismo se derrumbe. Pero a pesar de ello, de los errores y tiros en el pie el Frente de Todos permanece armado como el primer día. Nadie sacó los pues del plato porque también los une el terror al adversario y la posibilidad de volver a suicidarse frente a una derecha sedienta.