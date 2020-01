El Banco Nación analiza hacerle un juicio a González Fraga por el escandaloso préstamo a Vicentín

El Banco Nación analiza hacerle un juicio tanto a Javier González Fraga, ex presidente de la entidad durante la gestión de Mauricio Macri, como al resto del directorio de la anterior gestión, a raíz del insólito préstamo de 18 mil millones de pesos a la empresa agroexportadora Vicentín -algo así como el 20 por ciento del patrimonio del Banco, contrariando normas crediticias internacionales- y la posterior cesación de pagos de la empresa, argumentando un no menos insólito "estrés financiero". Así lo expresó a BigBang uno de los actuales directivos del banco, el economista Claudio Lozano. En diálogo con este medio, Lozano confirmó que el BNA puso en marcha "un sumario interno para evaluar responsabilidades" y que "en el marco de lo que ese sumario nos termine diciendo veremos si cabe algún tipo de acción penal sobre el directorio anterior".

Para Lozano, no sólo la operación no cierra, sino tampoco los pasos administrativos que se siguieron. "De hecho es bastante irregular que este crédito no haya tenido una autorización expresa del directorio, así que veremos, pero se harán todas las acciones que haya que hacer, tanto para sancionar lo que puedan haber sido conductas inadecuadas, ya sea de la línea gerencial como del directorio", explicó.

El economista detalló que los pasos seguidos por la nueva administración del BNA tras el escándalo de Vicentín. "Frente a lo ocurrido por un lado le bajó la calificación a la empresa, la puso en nivel 4, a un punto de ser un crédito irrecuperable, y el Banco tomó las previsiones correspondientes para poder sostener el resto de sus operatorias, así como también se avanzará con todo lo que haya que avanzar para recuperar el crédito. Nosotros estamos convencidos de que el grupo empresario Vicentín tiene la posibilidad de devolverle el crédito al Banco Nación. Estamos seguros de eso", consideró. La empresa dejó de pagar el crédito recibido a partir de la derrota electoral de Mauricio Macri en las PASO del año pasado, y fue la principal aportante a la campaña de Juntos por el Cambio, con una suma total de 13.500.000 pesos, una suma importante para cualquier mortal, pero mínima si se considera que representa menos del uno por mil del préstamo recibido.

Vicentín, la misma empresa que ahora arguye "estrés financiero" para no pagar el crédito recibido, mantuvo un crecimiento sostenido durante todo el gobierno de Macri y llegó a ser el sexto grupo empresario argentino en 2018, debido al monto de su facturación, que la convirtió además en la primera en su rubro. Antes de ser presidente del Banco Nación, Javier González Fraga había sido presidente del Banco Central durante la gestión de Menem. En cuanto llegó al Nación, se lamentó porque a los argentinos "les habían hecho creer que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior".