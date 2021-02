El barbijo electoral de Vidal: las silenciosas jugadas, guiño a Carrió y definición territorial

La ex gobernadora María Eugenia Vidal define su inicio de año con una palabra: paciencia. Consultada por diferentes miembros de Juntos por el Cambio sobre el rol que desempeñará de cara a las elecciones de medio término, la ex mandataria provincial aseguró que espera a fines de abril o mayo para definir su futuro.

En su entorno remarcan que existen demasiadas variables que ella tiene que analizar antes de jugarse no solamente por un distrito, sobre todo porque desde hace meses una de las grandes dudas en la coalición opositora es si decide ser candidata en territorio bonaerense o competir en la Ciudad.

La crisis sanitaria y económica como consecuencia de la cuarentena primero y la extensión de la pandemia del coronavirus (Covid-19) después, son dos factores que la ex gobernadora analiza detenidamente antes de tomar una decisión. “Tiempo sobra. Hasta abril o mayo no va a dar precisiones, porque nadie sabe qué tipo de país puede haber en ese entonces”, expresan en su entorno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mientras las versiones, desmentidas luego, de que habría optado por ser candidata en territorio porteño empiezan a circular por diferentes espacios internos en Juntos por el Cambio, Vidal comienza a tener cada vez más sintonía en cuanto al análisis de la situación electoral con la líder de la Coalición Cívica, liderada por la ex diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Ellas, según reconstruyó BigBang, están convencidas de que es muy temprano para poder determinar si el oficialismo llega con mucha o poca fuerza a octubre. Por fuera de toda la disputa de PASO sí, PASO no; las encuestas que empiezan a revisar de forma periódica no evidencian una caída tan abrupta por parte del presidente Alberto Fernández.

“El Gobierno sigue teniendo un nivel de aceptación que no se puede creer por el contexto en el que estamos”, explicó uno de los referentes del espacio que comanda Carrió. Vidal, por su parte, empezará a pedir las mediciones para ambos distritos en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.

La frase de no hay 23 sin 21 siempre está presente, sin embargo hay un certeza que comparten tanto Carrió, como también Vidal, y es que no es momento de quemar candidatos. En ese punto se expresó la líder de la CC ayer. "Yo seré candidata solo si es necesario porque creo que nos enfrentamos al poder absoluto y no estoy decidida a perder la libertad. Yo no tengo interés en ganar. Tengo interés en luchar", dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Sería candidata este año porque no tengo interés en ganar, tengo interés en luchar. Seré candidata este año, es necesario. Hay muchos candidatos que dicen: 'Si yo gano, me presento' ”, agregó. Esa última frase de Carrió distó de ser ocasional. Dentro de Juntos por el Cambio hay varios dirigentes que buscan levantar a otros por el escenario de derrota que puede haber en octubre y así sacarlos del camino de cara al 23.

Dos de los principales candidatos presidenciales que tiene el mencionado espacio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional, Alfredo Cornejo, entienden esa situación. Cada uno de ellos tienen una predilección para cara dirigente en cada distrito. Eso mismo, a su manera, intentaron construir en las últimas semanas de 2020 y las primeras del 2021.