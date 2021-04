El capricho de la General Paz: tres de cada 10 estudiantes de la Ciudad viven en el Conurbano

El límite no es la General Paz. La resistencia de Horacio Rodríguez Larreta a mantener el trabajo en conjunto con Axel Kicillof para sostener al AMBA como un "territorio sanitario único" tal y como se abordó durante el primer año de pandemia trae aparejadas nuevas complicaciones que, de acuerdo a la proyección de los epidemiólogos, tendrán un impacto directo en la posibilidad o no de reducir los contagios en el distrito más complicado en términos de contagios. De los chicos bonaerenses que estudian en territorio porteño al drama del transporte interjurisdiccional: los números sobre la mesa.

"Lo que no entendemos es por qué las decisiones de la Ciudad son iguales para la Provincia. No es lo mismo un colegio en Capital que en La Matanza: las distancias, la distribución de escuelas, el transporte; no son los mismos. No entendemos por qué se toman decisiones en conjunto y nos toman como un solo lugar en el Conurbano", cuestionó la semana pasada la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En su análisis, la funcionaria de Larreta deja de lado que el 30,6 por ciento de los estudiantes que cursan en territorio porteño no son habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo al último reporte realizado en el año 2019 por el Ministerio de Educación, el 15.3 por ciento de los estudiantes secundarios que cursan en la Ciudad no viven en ella (8.5% asiste a escuelas públicas y 6.8% a institutos de gestión privada).

Similar es el porcentaje de chicos del nivel primario: el universo de los estudiantes que no residen en la Ciudad es de 9.8 por ciento (5.7% público y 4.1% de gestión privada). Es decir que uno de cada diez chicos que cursan la primaria en la Ciudad reside en el Conurbano bonaerense. En lo que respecta al nivel inicial, el número también es elevado: el 5.5 por ciento de los matriculados en la Ciudad no son residentes (2.8% público y 2.7% de gestión privada).

En junio del año pasado, cuando la curva ascendente de casos en el AMBA comenzaba a tener su impacto directo en el sistema de salud, el propio Larreta precisó en conferencia de prensa desde La Plata: "Es un trabajo conjunto que estamos llevando adelante entre el gobierno Nacional, el de la Provincia y el de la Ciudad. Nosotros estamos convencidos, ya lo dijimos muchas veces pero es bueno repetirlo, de la importancia de trabajar en forma coordinada. Es lo que la gente necesita, porque somos un área metropolitana en donde la General Paz no hace diferencias con el virus".

El otro de los puntos que se discuten por estas horas tiene que ver con el uso del transporte público y la movilidad interjurisdiccional. El viernes de la semana pasada, cuando comenzaron a regir las nuevas disposiciones decretadas por el presidente y se restringió la circulación a partir de las 20 horas, el Ministerio de Transporte de la Nación registró una baja del 43 por ciento de personas que utilizaron el transporte público en el AMBA, en comparación al número de pasajeros que circuló el viernes 9 de abril.

Otro dato reportado por la cartera de Mario Meoni es que, desde la vuelta a clases, "se registró un pico de 2.518.590 personas que viajaron en transporte público en la semana del 29 al 31 de marzo. Representa un 25% más de usuarios y usuarias que viajaron en transporte público en comparación a la semana previa de la vuelta a clases presenciales, en la cual se movilizaron 2.026.394 personas".

El análisis es más claro si se compara la cantidad de gente que utilizó el transporte público en el AMBA la semana previa al regreso de clases y lo que sucedió la última semana, antes del DNU presidencial. Del 8 al 12 de febrero fueron 2.026.394 de pasajeros, mientras que del 12 al 16 de abril esa cifra se incrementó en un 7 por ciento, alcanzando así a 2.168.547 pasajeros.

En lo que respecta a la evolución de los movimientos entre distritos, los números también exponen el caprichoso límite de la General Paz en materia sanitaria. En enero, el promedio de pasajeros que viajaban de la Ciudad a la Provincia (o viceversa) fue de 366.666; en febrero subió a 394.000, mientras que en marzo -ya con las clases presenciales- el promedio escaló a 428.000. En abril, antes del DNU, el promedio alcanzó el pico de los 452.000 pasajeros diarios.