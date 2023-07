El catalán detrás del manual de campaña de UxP y los pilares a sostener en Nación y Provincia

El viernes ya apareció en escena la imagen de la boleta de Unión por la Patria con las fotos de Sergio Massa y Agustín Rossi, la lista 134. La coordinación de la campaña electoral en ciernes está arrancando y todos los movimientos conducen hacia la unificación de un discurso en el cual la comparación entre dos modelos sea uno de los ejes principales de la batalla por el sentido común. "Hasta ahora no se ha podido unificar el relato y está bastante desordenado", confían a BigBang cerca de un ex candidato.

Entre esta semana y la próxima se terminará de producir el manual de campaña de Unión por la Patria. Hasta que eso suceda, las palabras de Massa ya dejan entrever el camino que marcará. En la presentación de la Temporada Invernal 2023 dijo: “El programa Previaje nosotros creemos que es motor e instrumento el desarrollo del sector, no lo pensamos como un gasto. ¿Los demás piensan lo mismo?”; “Creemos en Aerolíneas Argentinas, (…) la defendemos y la queremos. ¿Pensamos todo lo mismo los argentinos?”. La línea discursiva será: “Defender los derechos e ir por más”, simplifican cerca del candidato. Otro postulado es “juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al FMI y volver a sacarlo de la Argentina para no volver nunca más”.

“Es un tándem potente”. La definición de un asesor del santafecino rebela la expectativa positiva que despierta la fórmula. Para nuestro interlocutor: “La relación entre Massa y Rossi es muy buena”, y agregan: “Fue el primero en salir a defender el número tan malo de inflación en los medios”. Además, el jefe de Gabinete reconoce siempre en las entrevistas el gran esfuerzo que realiza Massa desde el ministerio de Economía. El trabajo coordinado ya tuvo su primera expresión luego de la reunión de Gabinete del miércoles pasado. En ella Massa le pidió a Rossi que anuncie en la conferencia de prensa posterior la elevación del piso de ganancias para que menos trabajadores estén obligados a tributarlo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cristina Fernández de Kirchner tendrá participación en la campaña confirman desde el Senado. El primer acto junto al binomio de Unión por la Patria fue el pasado lunes. Allí señaló su apuesta por Sergio Massa y resaltó el valor de Agustín Rossi. En ese tono volvió aobre el debate por la distribución de la riqueza y la concentración cada vez mayor en menos manos. Y se dirigió a Juntos por el Cambio sin nombrarlo: “El neoliberalismo quiere a como dé lugar a palos o como sea que los trabajadores acepten cualquier resultado de sus ingresos. Les tenemos malas noticias: hay muchos peronistas todavía en la República Argentina”. Así anticipo el escenario que parece vislumbrarse si la oposición accede al gobierno.

Alberto Fernández hizo lo propio el miércoles en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción. Frente a un auditorio lleno de empresarios que aspiran a generar más trabajo, tener más obra pública y previsibilidad para invertir. El Presidente los inquirió: “Si están preocupados porque haya más hospitales en Argentina, hablen con nosotros porque los que hacemos hospitales en la Argentina somos nosotros. Si quieren que se hagan escuelas, no duden más, hablen con nosotros”. De esta manera marcó la cancha y diferenció las obras públicas de su gobierno con la de Juntos por el Cambio.

Mientras tanto, desde La Plata vienen trabajando hace rato en la reelección de Axel Kicillof. La consigna “Derecho al futuro” ya ha visto la luz hace meses y el primer spot de la contienda eleccionaria ya fue publicado el domingo pasado. El autito con el que había recorrido territorio bonaerense en la campaña de 2019 fue puesto en marcha nuevamente. El Clío fue el símbolo del trabajo y los kilómetros recorridos para llegar al ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Durante los últimos siete días Carlos Bianco, jefe de Asesores, fue el intermediario con los candidatos de PBA: “Me llamó para coordinar, ya se vienen las fotos para los afiches, la gráfica y la línea discursiva”, declaró a este portal uno de los nominados.

El trabajo en conjunto entre los ministerios está empezando a aflorar para estas elecciones. Durante los 37 meses de gobierno la comunicación no ha sido una de sus grandes virtudes. En pasillos de Casa Rosada era común escuchar quejas de funcionarios de las distintas carteras sobre la poca centralización y articulación del discurso. Solo un par de veces hubo acciones coordinadas en las redes para dar a publicidad políticas de estado. Inclusive una de ellas, como el PREVIAJE, no alcanzó a ser “cobrada” por el propio titular de Turismo. “Nosotros hicimos lo que pudimos, no tuvimos acompañamiento desde Gobierno”, sugieren desde la cartera comandada por Matías Lammens.

Empatizar es la tarea

Antoni Gutiérrez-Rubí es el consultor al que recurrieron en las elecciones de 2021 desde el Frente de Todos y nuevamente confiarán en el catalán según pudo conocer BigBang. Su último post se titula Empatía Política. Para el español es fundamental tender puentes con el ciudadano “a partir de ponerse en los zapatos de su ciudadanía, entender sus preocupaciones y sus necesidades”. También destaca que “no se puede pensar en lo que siente la otra persona sin ningún ápice de empatía. No se puede gobernar una sociedad a la que no se entiende”.

Pareciera estar hecho para la actualidad argentina, no solo se refiere a la comunicación con la base social sino también a las consecuencias políticas: “Sin puentes, aumentan la polarización, la desconfianza y la brecha entre gobernantes y gobernados”. Esta es la lectura que hacen algunas consultoras cuando preguntan sobre expectativas y necesidades. El registro del voto en blanco puede ser elevado, la desconfianza en el futuro es moneda corriente.

La inflación carcome mes a mes el bolsillo de los asalariados y las miradas están puestas en el próximo 14 de julio. Ese día el INDEC dará a conocer el nuevo índice de aumentos y las especulaciones apuntan a un número inferior a 7, que marcaría un descenso de dos meses consecutivos y un horizonte más promisorio. Para la mirada de Casa Rosada no es el tema principal, consideran que hubo hechos como lo reforma constitucional en Jujuy realizada por Gerardo Morales o el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco son los que se llevan la atención cotidiana. Pero en las respuestas a las consultas en la calle los laburantes manifiestan la bronca por las disputas entre “la casta” y el aumento constante de los alimentos y servicios. La inflación ha pasado a ser una constante en la vida diaria y ya no hay mucho de qué asombrarse. Sin embargo, un intendente del AMBA con llegada a la gobernación no concuerda con esa visión: “No pareciera que escucharan lamentablemente” lo que sucede en la calle.

Sin suma fija a la vista confían en la recuperación a través de las paritarias como lo expresaron en estos días la ministra de Trabajo Kelly Olmos y lo reitera como un mantra el propio Alberto Fernández. Es la postura sostenida por los trabajadores beneficiados por tener sus salarios en blanco, enrolados en la CGT. Y la fundamentan en los números de la actividad económica que no decae y en el oficialismo entienden que será la llave para el voto. Esto es lo que muestran las estadísticas del Indec: en el primer trimestre de 2023, el PBI creció 1,3% en términos interanuales, mientras que el consumo privado registró una suba del 6% con respecto a los primeros tres meses de 2022. ¿Macroeconomía mata el pulso de la calle o solamente una porción de los argentinos participa de ese desarrollo? ¿El crecimiento es para cuatro vivos o lo recibe el grueso de la población? La respuesta está solo a seis semanas, el 13 de agosto tendremos la primera respuesta.