El cepo estaba en agenda desde el miércoles: la historia detrás del anuncio dominguero de Macri

El anuncio de “cepo ligth” por parte del Gobierno se veía evaluando en las más altas esferas de la Casa Rosada desde el miércoles por la tarde, cuando comenzó a delinearse un nuevo escenario después del fin de la tregua entre el presidente Mauricio Macri y el principal candidato a sucederlo, Alberto Fernández.

En un domingo con varias reuniones en simultáneo, las autoridades del Banco Central (BCRA) se abocaron a dos tareas centrales.

La primera, comunicarles a los bancos, en un encuentro pautado para las 16, las novedades de las nuevas normativas

En segundo lugar, terminar de delinear la letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que se estipuló el control de cambios .

¿Por qué el Ejecutivo decidió dar a conocer hoy la noticia en vez de mañana? Porque para aplicarla necesitaba convocar al directorio del BCRA y desde la Casa Rosada buscaban que existan las menores filtraciones posibles sobre el tema. Incluso, fueron avisados varios dirigentes de la oposición.

El propio ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, junto con el titular del BCRA, Guido Sandleris, fueron los que alcanzaron la propuesta el pasado miércoles. Desde ese momento, estuvo en agenda por si era necesario llegar a “quemar esa nave”. Es que uno de los primeros objetivos que había trazado la gestión de Macri al asumir el 10 de diciembre de 2015 era el levantamiento al cepo cambiario que había regido desde 2011.

El temor por los depósitos

Desde el 12 de agosto, los depósitos en dólares comenzaron a menguar de forma sistemática. De US$ 32.500 millones se pasó a US$ 28.600 millones según las cifras del BCRA. La cifra responde tanto a las divisas que mantienen las empresas para sus operaciones, como a la de los pequeños ahorristas y los plazos fijos en dólares.

La merma de esos depósitos era el principal motivo de pérdidas de reservas del Banco Central y no la venta de dólares en el spot (mercado mayorista), como algunos dirigentes políticos procuraron instalar durante la semana.

Uno de los eventos que sucedieron el viernes por la tarde y que generaron enojo en algunos de los despachos oficiales fueron ciertas declaraciones de Alberto Fernpandez al Wall Street Journal. En una entrevista, que se conoció casi al cierre de la rueda, el candidato del Frente de Todos remarcó que el país se encontraba en un virtual default, que no tenía pensado seguir un plan económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); que la culpa de la crisis era no sólo por Macri, sino por las disposiciones de ese organismo supranacional y que no había ninguna persona que le quisiera prestar plata al país. Eso generó que después del cierre la divisa norteamericana se cotizara a $65 por unidad.

Que ese haya sido uno de los motivos de la decisión de hoy fue negado rotundamente cerca de Macri. Es que a partir de esta semana se terminaría el pase de facturas constantes por declaraciones y acciones.