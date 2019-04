Máximo Kirchner participó el sábado de un acto en José C. Paz en homenaje a su fallecido padre y ex presidente, Néstor Kirchner. El diputado de La Cámpora aprovechó su discurso para insistir en sus cuestionamientos hacia la administración de Mauricio Macri y hasta bromeó con el "joystick-gate" instalado por el periodista Jorge Lanata. A continuación, los fragmentos más importantes.

Puede ser que estas manos hayan tenido un joystick de PlayStation, pero nunca se levantaron en el Congreso para votar a favor de los fondos buitres, de los ajustes a la gente y los jubilados"

¡Con esa joda no nos van a encontrar nunca! ¡No estamos en la joda! Y ese es el problema que tienen"

Les pido que no se quiebren y que tengan la autoestima alta. Vienen días mejores y van a venir buenos tiempos. Son seis meses y el 27 de octubre las urnas van a rebalsar de votos"

Vamos a volver a poner a la Argentina en el lugar del que nunca debió haber salido que es el camino del crecimiento, del conocimiento con los científicos y docentes, de la producción, de la construcción con los cascos amarillos, el camino que ponga a la Argentina de pie"

Todos los días vemos en televisión que tenemos que estar preocupados por el humor de los mercados financieros, cuando en verdad por lo que hay que estar preocupados es por el humor de los argentinos y por las cosas que le están faltando a la gente"

El presidente dijo el otro día que los mercados financieros son una persona atrás de una computadora en un lugar lejano. ¡Bien que se dio cuenta!"

Que el Presidente tenga la dignidad por lo menos en los últimos meses de su mandato de dejar de hacer daño y proteger aunque sea por 6 meses a su pueblo"

El diputado le pidió disculpas a la militancia presente por "lo que nos faltó hacer en los 12 años, por no haber terminado los hospitales a tiempo y que la gobernadora ahora no los abra", y remató: "Perdón por no haber podido ser mejores y no haber garantizado la victoria en 2015 y que esto no sucediera".