El "Chino" Navarro cruzó a la oposición: "Son una bolsa de gatos que quieren provocar un incendio"

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, interpeló con dureza a la oposición tras el rechazo al Presupuesto 2022 enviado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso. "Son una bolsa de gatos sin conducción política que quieren provocar un incendio", disparó.

Después de una sesión en Diputados que duró casi 19 horas, el proyecto obtuvo 132 votos negativos de la oposición, contra los 121 del oficialismo y sus aliados; más una abstención. "Lo que observamos es el fracaso de la política en general, pero con una gran responsabilidad de la oposición. No lo puedo creer. Discutimos presupuesto cuestionando, pero ligado a la negociación que el Gobierno mantiene con el FMI por una deuda contraída por Macri", interpeló.

"Nosotros perdimos las elecciones, pero estamos vivos. Juntos por el Cambio tiene diez bloques internos y se pelean entre ellos. La oposición está dividida, es una pelea estudiantil", sostuvo, al tiempo que recordó: "Máximo (Kirchner) dijo la verdad. La deuda la contrajo el macrismo. Macri y Vidal tuvieron apoyo del peronismo para sus presupuestos, para que puedan gobernar. Tuvieron presupuesto porque el peronismo es responsable".

Tras la negativa en Diputados, Navarro consideró que el que pierde "es el país". "Tenemos que discutir una deuda que contrajo el macrismo y ahora se enojan. Son dirigentes. Soy una persona de diálogo, fui presidente de bloque en minoría; siempre dialogué y saqué todas las leyes, porque siempre pienso en mi responsabilidad con el pueblo. No caigo en las chicanas. Espero que la oposición recapacite y que sean conscientes del desastre institucional que pueden generar".

Provocaron el incendio y cuando viene el cambión de bomberos, le pinchan las ruedas"

Navarro le exigió a la oposición "una línea y sentido común". "Hoy hay una pandemia y una deuda del macrismo. Y encima la oposición se enoja y nos dejan si presupuesto. Dejate de joder. Lo que hay que hacer es volver a hablar. Sabemos las diferencias. Ahora, Alberto Fernández va a determinar los pasos a seguir, hablando con Cristina, Massa, Máximo y los referentes del Gobierno. El Ejecutivo por decreto le da continuidad al presupuesto actual o se hace un nuevo presupuesto. Pero no me consta, porque no tengo esa información".

Por último, hizo un último llamado a la responsabilidad institucional de los diputados de la oposición: "Provocaron el incendio y cuando viene el cambión de bomberos, le pinchan las ruedas".