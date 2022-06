El Chino Navarro y Pérsico contra Cristina Kirchner: “Ella quiere un país y nosotros otro”

Desde hace tres días, el Gobierno Nacional vive días de un recrudecimiento en su batalla interna. Es que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó de un acto en Avellaneda el lunes 20 y criticó con dureza a los líderes de organizaciones sociales. Esos dichos crearon discordia tanto en los referentes opositores como en los que forman parte del gobierno y hasta al propio presidente Alberto Fernández.

En su discurso, Cristina había apuntado directamente al Movimiento Evita, a cargo de Fernando el Chino Navarro y Emilio Pérsico, que suele manifestarse en las calles de Buenos Aires pero que, irónicamente, forma parte del oficialismo. En ese sentido, la vice pidió por el fin de la “tercerización” de los planes sociales y afirmó: “El Peronismo es laburo. El Peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja de un plan”.

Y sumó: "Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Si Evita los viera, mamita. Los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

Esas palabras hirieron directamente a Navarro y a Pérsico ya que manejan una caja millonaria en planes. Por eso, tras un duro comunicado del Movimiento Evita, ambos salieron a dar la cara para hablar sobre el pedido de la vice. Por supuesto, sus dichos estuvieron cargados de críticas hacia Fernández de Kirchner. Algo que ya habían dejado en claro en el comunicado de su agrupación cuando afirmaron que la ex presidenta es "incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI”.

En una entrevista, Pérsico afirmó: “Cristina no entiende la problemática porque viene de otro sector social. Ella quiere un país y nosotros queremos otro”. Y se quejó sobre el pedido de Cristina para que el Estado maneje los planes: “Los intendentes hacen trabajar a los compañeros 8 horas por 20 mil pesos. Los compañeros puede elegir todos los días en qué unidad ejecutora eligen estar, y la mayoría elije estar en las organizaciones, porque los intendentes hacen trabajar a los compañeros 8 horas por 20 mil pesos y eso es indigno”.

Luego Pérsico continuó: “En los talleres administrados por el Movimiento Evita un compañero se lleve, además de los 20 mil pesos que es el salario social complementario, entre 80 mil y 100 mil pesos con lo que produce y trabajando 6 hora. En la época de Cristina el compañero que vendía cartón solamente cobraba el plan social, tenía prohibido vender lo que producía, por eso ahora eligen venir a las organizaciones porque lo producido por su trabajo es ganancia para el compañero. Es mentira que un compañero no trabaja”.

Y continuó: “Cristina quiere un país y nosotros queremos otro, y quiero aclarar que este gobierno pegó un avance enorme en el caso de la economía popular. Cristina no es la jefa de nosotros, hace años que nosotros nos independizamos. El presidente y Cristina no se ponen de acuerdo con el país que queremos construir, en esa discusión nosotros estamos más de acuerdo con el gobierno porque permitió que se desarrollara la economía popular y Cristina cree que eso no existe”.

Para finalizar, Pérsico continuó con críticas al discurso de la vicepresidenta: “El capitalismo que genera pleno empleo no existe, entonces hay que desarrollar otra economía. El único planteo que nos plantean los reformistas son los subsidios y ese no es el objetivo, el objetivo es que puedan estar en blanco y mayor productividad. Le agradezco a Alberto que nos está ayudando, este gobierno está dando un paso más en reconocer a la economía popular”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, el “Chino” Navarro, también apuntó duro contra la vice en una entrevista con Jorge Rial, en Radio 10: “Cristina no entiende lo que pasa en los barrios. Hace mucho que no va a un barrio y no sabe lo que es el problema de la pobreza. Aunque parezca irrespetuoso, Cristina no conoce la realidad. A mi me da la impresión que Cristina está discutiendo quien conduce este proceso”.

Y completó: “Los políticos hablamos de cuestiones que no conocemos a fondo, no entendemos que el capitalismo y el mercado laboral se ha transformado. Yo entiendo que no conoce porque el Estado es el que controla y emite los planes, los beneficiarios tienen sus tarjetas personales. La discusión parece que es un debate de caja. El espacio que Cristina conduce forma parte de los Ministerios de Desarrollo Social de la nación y bonaerense. Administran recursos y eso no es bueno ni malo. La discusión no es mala en tanto apunte a mejorar la vida de los argentinos, si son en detrimento del Gobierno no sirve. No se resuelve demoliendo, sino construyendo”.