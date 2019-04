El ex chofer Oscar Centeno quiere aportar nuevas pruebas a la causa de los cuadernos de la corrupción. Así lo pudo saber BigBang de calificadas fuentes judiciales. En estos momentos el ex chofer se encuentra reunido con su abogado defensor, Gustavo Kollman, a la espera de determinar si se aporta o no a la causa las nuevas anotaciones.

Este nuevo “cuaderno” Centeno “completo con nuevos datos que tiene correlato con lo que había escrito” anteriormente, de acuerdo a lo que revelaron fuentes judiciales. Kollman ahora está con su defendido revisando esas anotaciones para determinar si formula o no un pedido de ampliación de indagatoria para enviarle al juez federal Claudio Bonadio y a los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

La intención de la defensa es que todas las diligencias sean realizadas hoy ya que Centeno, que se encuentra dentro del programa de protección a testigos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está en el edificio de Comodoro Py al 2002. Eso sería para no tener que volver a delinear el operativo para llevarlo a las instalaciones.

Centeno fue el chófer del ex número dos del ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, y durante ese lapso realizó una serie de anotaciones en ocho cuadernos en donde detalló la ruta de coimas y retornos de la obra pública durante las administraciones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

En esos cuadernos, que el propio Centeno quemó por temor, están involucrados los principales contratistas del Estado en ese rubro.