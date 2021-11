El cínico show del abogado de Macri en Dolores: habló de vacunas, de persecución y esquivó el ataque a C5N

Luego de haber presentado un escrito ante el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, en donde negó las acusaciones en su contra y planteó que se tiene que definir todavía la recusación contra el magistrado suplente, el abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, dedicó duras palabras para con el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Fernández de Kirchner y el magistrado a quien volvió a acusar de ser un juez militante.

“A Macri no le encontraron ni carpetas con transcripciones ilícitas, Mauricio Macri no espió, ni mandó a espiar. A esas acciones Alberto Fernández las tiene que mirar un poquito más cerca de él. Tiene que dedicarse a gobernar y trabajar más seriamente; y no dedicarse a contaminar una causa tan delicada”, expresó Lanusse en una improvisada conferencia de prensa.

Frente a los micrófonos de los medios que fueron hasta Dolores para la indagatoria de Macri y que sobrevivieron al ataque que el ex presidente realizó contra el de la señal C5N, el abogado además criticó la celeridad con la que el Gobierno redactó y firmó el decreto para que el expresidente pueda declarar y no violar la ley de inteligencia. “También resalto la gravedad con la que en forma récord y exprés el presidente Fernández demostró la funcionalidad y el rol protagónico en esta causa de su administración al haber relevado del deber de guardar secreto de confidencialidad a Macri en pocas horas”, dijo Lanusse.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Pensemos un instante nomas si este Gobierno inepto hubiera tenido la misma celeridad para traernos las vacunas a todos en el mismo breve tiempo en el que lo hizo para los intereses políticos que están persiguiendo”, chicaneó el letrado. Lanusse no respondió ante la consulta de la agresión que sufrió un cronista del canal de noticias C5N al cual el propio Macri le robó su micrófono en el medio de la transmisión.

Lanusse sí se detuvo en otras chicanas y en remarcar que la decisión del magistrado subrogante de insistir con su declaración antes del 14 de noviembre obedece a un interés político, electoral, más que a la búsqueda de esclarecer si Macri formó parte o no de un entramado de espionaje ilegal. “El juez se acordó recién el primero de octubre luego de la catastrófica derrota del 12 de septiembre de citarlo a indagatoria a Macri”, manifestó.

El letrado también hizo referencia al error que cometió Bava de no poder el relevo de secreto antes para que Macri pueda declarar ya que fue la propia interventora de la AFI, Graciela Caamaño, le avisó cuando presentó una serie de evidencias de la necesidad de que eso suceda para que el expresidente pueda responder las preguntas del magistrado suplente de querer hacerlo.

Macri por su parte, también le dedicó una serie de chicanas a Bava en el escrito que presentó. “Usted está muy apurado para procesarme antes del 14 (de noviembre). Con lo cual yo no quiero demorar más tiempo”, sostuvo el documento. Cuando Bava le consultó luego si tenía pensado responder algunas de las preguntas que tenía, el expresidente le contestó: "No, no quiero demorarlo, a ver si llega antes del 14″.