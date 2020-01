El congelamiento y el impacto en Vaca Muerta: la decisión de Fernández y los millones en puja

Los últimos congelamientos anunciados por el presidente Alberto Fernández y por los miembros de su gabinete empezaron a generar preocupación lejos de la Casa Rosada, más precisamente en la provincia de Neuquén en donde el foco está puesto en Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque hasta ahora el combustible es la única variable de consumo diario sobre la cual el Gobierno no se expresó si se congela o no.

Fuentes del sector energético buscaron tener más precisiones del presidente de YPF, Guillermo Nielsen, sobre si efectivamente se anunciará o no un congelamiento de precios. “Venimos de un año en dónde bajó la inversión por el congelamiento de Macri, por lo que antes de cualquier plan de inversión hay que tener alguna certeza”, afirmó una fuente del sector que trabaja en Neuquén desde hace varios años.

Cuando el ex presidente Mauricio Macri ordenó el congelamiento de los combustibles en agosto, las principales empresas que explotan el mencionado yacimiento se encontraban fuera del país elaborando sus planes de inversión para 2020. La incertidumbre electoral sumada a la intervención del Estado hizo que se lleve adelante un recorte. “Si se mantiene esa tendencia el monto comprometido para el 2021 va a ser menor aun”, agregó la misma fuente.

Por algo, puertas adentro Nielsen habla de la necesidad de que YPF, que funciona como el formador de precios en la materia, avale un aumento en el precio de los combustibles para empezar a mandar esa señal. Tal y como contó BigBang, luego de que decidió aumentar un 5% el precio de las naftas, una medida coordinada con el equipo económico de la Casa Rosada, el propio Fernández le dijo que dé marcha atrás a menos de 6 horas de haberlo anunciado.

Mientras tanto, en esa provincia esperan alguna definición por parte del gobernador, Omar Gutierrez, como sucedió el año pasado cuando ante el primer congelamiento recurrió a la Corte Suprema. “¿Qué pensaran los 130 fondos de inversión de los que hablaba Gutiérrez con el congelamiento de precios decidido por el Ejecutivo Nacional y no por YPF? Un tiro al corazón de Vaca Muerta”, expresó la legisladora provincial Leticia Esteves (Cambiemos) en dialogo con BigBang,

“Como expresé en la sesión extraordinaria del 20 de diciembre, me pregunto qué dirá el gobernador cuando salga a buscar inversiones y tenga que explicar la falta de seguridad jurídica para aquellos que invirtieron a riesgo en nuestra provincia”, agregó.

A esa tensa negociación entre partes del propio Frente de Todos se le sumó un nuevo factor externo. La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de atacar y asesinar a un importante militar de Irán generó que, ante la posibilidad de una escalada de conflicto en la región de Medio Oriente, el precio del barril de petróleo se dispare.

El impacto en los subsidios

El impacto de la medida también tiene su repercusión en los subsidios al Transporte urbano. El ministro de esa área, Mario Meoni, anunció la semana pasada que se congelarían los montos de subsidios en términos nominales con respecto al 2019; es decir que mientras dure el congelamiento (se estipuló en un principio por 120 días) el monto de dinero que destinan los Ejecutivos será el mismo cuando en el medio hay otras variables que si sufrieron un aumento.

La polémica, tal y como contó BigBang, también está por determinar quiénes pagarán esa cuenta. En 2018 la addenda al pacto fiscal estableció que las provincias se harían cargo por un año de los subsidios al Transporte; ese acuerdo perdía vigencia el 31 de diciembre pasado y tenía la chance de ser renovado. “Hace dos semanas que nos encontramos abocados a esa negociación pero todavía no hubo un acuerdo por ese punto”, le dijo a este medio uno de los encargados de las políticas de Transporte provincial. Desde la cartera nacional, y ante la consulta de BigBang, remarcaron que los subsidios son abonados por ellos. ¿Señal de que no se renueva el acuerdo?

Para calcular el monto de los subsidios el Ejecutivo nacional determina el cálculo de la tarifa y como consiguiente el % y monto de subsidio que tiene que tener cada boleto. De ahí, hasta el año pasado, se le comunica a las provincias la decisión para que destinen esos fondos. Entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires los subsidios al transporte representan más de $50.000 millones teniendo en cuenta el valor actual de la moneda argentina.

Un informe que publicó hoy el diario Clarín sostiene que no alcanzaran los $120.000 millones de subsidios para todo el año, de persistir el congelamiento, ya que la cifra tendría que aumentarse en $75.000 millones lo que al tipo de cambio actual representa US$ 1.200 millones. De mantenerse los congelamientos durante el primer semestre de este año, los subsidios podrían trepar a $ 190.000 millones (US$ 3.166 millones, 0,8 puntos del PBI), sumando los que ya se vienen arrastrando del año pasado y los que se agregan por este nuevo congelamiento. Ese es el costo por pisar las tarifas, según calculan en el sector privado.