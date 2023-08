El Conicet, de pie ante la intentona privatizadora de Milei: "Es como sacarle el motor al auto"

Luego de la confirmación que brindó Javier Milei sobre que cerraría el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en caso de convertirse en presidente, desde el espacio cruzaron al candidato libertario y defendieron su función y la importancia de la existencia de un ente independiente que garantice el desarrollo humano y no la ganancias del sector privado.

"En todos los países hay una parte de la inversión que la hacen los estados. Cuando alguien investiga una bacteria para ver si después se desarrolla algo, no se puede pensar en: 'Bueno, si yo invierto en eso, ¿cuánto gano?'. No, se genera el conocimiento que después una industria invierte para el desarrollo del fármaco. Sin ese conocimiento no se puede desarrollar nada", explicó ante C5N Mónica Costas, de Investigaciones Médicas del Conicet.

"Lo voy a decir bien concreto: sacar al Conicet, pretender destruir la ciencia argentina, es como sacarle el motor a un auto y decir: 'Mirá, tiene cuatro ruedas, ponele caballos que anda igual'. Es volver unos cuantos siglos para atrás e impedir cualquier forma de desarrollo", ejemplificó la científica. "A la señora que le venden cerrar el Conicet, que es el 0,3 del PBI, no le va a bajar el precio de la leche y se queda sin futuro para sus hijos, sus nietos y las generaciones que vienen", agregó.

La devolución la brindó la investigadora en el piso de la señal televisiva, donde una decena de científicos se acercó para expresar la realidad de lo que hacen, encabezados por la antropóloga secretaria general de ATE-Conicet, Nuria Giniger, y por la politóloga secretaria adjunta de ATE-Conicet , Sonia Winer.

"Lo que dice Milei es mentira. Somos 30 mil trabajadores que producimos todos los días de nuestra vida, orgullosos de lo que hacemos en todas las disciplinas, y no sólo hacia el desarrollo estrictamente productivo, sino a resolver una cantidad de problemas muy importantes para nuestro país y la región", reveló Giniger. "Milei tira para discutir elementos que no son ciertos. La enorme mayoría de nuestro país está a favor del Conicet, respeta a sus trabajadores y siente orgullo por lo que el sector de ciencia y tecnología puede hacer", afirmó.

"Somos personas como todo el mundo, que estudian, trabajan, van al super, que quieren llevar a la escuela al nene y esperan mucho tiempo los colectivos, los trenes", detalló Winer. "Todo el conocimiento que producimos lo hacemos con mucho cariño y ese es el camino que tenemos que seguir: el amor, la solidaridad y el compromiso para construir un país mejor, no para destruirlo", añadió.

El candidato liberal había estado en LN+ el martes por la noche, exhibiendo orgulloso el ajuste que tiene preparado en las áreas estratégicas de la independencia política y económica de la Nación. "Que la Ciencia y la Tecnología queden en mano del sector privado", pidió Milei al aire con Jonatan Viale. "¿Y el Conicet?", le preguntó el periodista. "Que quede en manos del sector privado", reiteró. "Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien", opinó.

"¿Qué productividad tienen?, ¿qué han generado los científicos?", cuestionó el dirigente político. "Desarrollo, investigación", respondió el hijo de Mauro Viale. "No se nota", contraatacó el liberal "Ganarás el pan con el sudor de tu frente, serás exitoso solamente sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio", concluyó con su tono discursivo mesiánico y filo bíblico.

A estas afirmaciones también las cruzó Ana Franchi, la directora del organismo, en una comunicación telefónica con C5N. "La ciencia y la tecnología también influye en empleo de calidad que no necesariamente es el de los investigadores del Conicet, sino que las empresas que toman el saber científico mejoran la calidad de su empleo", aseguró. "No todos los que se doctoran con financiamiento del Conicet o de otra fuentes, se quedan en el Estado, que es la preocupación de este señor, sino que están formando parte de empresas que tienen grandes desarrollos como la farmacológica, como Vaca Muerta", informó.

"Es el ataque más grave que hemos sufrido", analizó Franchi en Perfil. "No hay que explicarlo en términos de qué nos pasaría a los científicos si cierra el Conicet, porque encontrarían trabajo afuera de la Argentina. Hay que pensar qué le pasaría a una sociedad como la nuestra sin desarrollo científico-tecnológico. Hay grandes desarrollos que empiezan en el Estado", reafirmó.

La cuestión de la ciencia y la tecnología en manos del sector privado y sin injerencia estatal fue uno de los argumentos más combatidos por los investigadores. "Hay enfermedades que no son redituables para una empresa. Es muy importante que haya un ente independiente que no responde a intereses económicos", expresó la investigadora Florencia Labombarda en el canal. "El Conicet vela por la salud de todos los argentinos, no sólo de la ganancia de la empresas privadas", indicó.

Un ejemplo de esto lo dio Winer, quien investiga "cuál fue el efecto de la Guerra de Malvinas en el comercio de las armas". "Yo investigo la guerra, para el mercado las soluciones son proyectos de muerte y no de vida, porque necesita las guerras y no la paz. No necesita a la humanidad viviendo en paz porque lo que da ganancia es la guerra", graficó la mujer.

Al mismo tiempo, los científicos aseguraron tener en claro la veracidad de los reclamos de la gente ante la actual gestión nacional. "Es importante decir esto sin negar que existe una situación de descontento, de bronca, de un Estado que algunos de los problemas centrales no los resuelve", señaló Giniger. "Eso no quiere decir que haya que resolverlo con bronca. Al revés, con empatía, con políticas dirigidas que puedan ir solucionando algunos de los problemas históricos que tenemos", concluyó.