El contundente balance 2022 del Gobierno Nacional: las elecciones, la imagen de Alberto y el acto de CFK

“No tienen vergüenza”. Con estas tres palabras definió un funcionario con acceso directo al despacho del Presidente Alberto Fernández las declaraciones y acciones que comenzaron a ejecutar desde la oposición el viernes, una vez conocida la posición de la Corte Suprema. También indicó “están desnudos”, en alusión a que ha quedado al descubierto el accionar del Poder Judicial con resoluciones de carácter político que inclinan la cancha siempre hacia el mismo lado.

La disputa entre el gobierno nacional, acompañado por 18 gobernadores y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sintetiza el confrontamiento más importante de los últimos años entre “unitarios y federales”. En Casa Rosada reafirman que hasta este momento no existe el desacato a lo dictado, sino una apelación que está dentro de las posibilidades frente a un tribunal con el que no se está de acuerdo. Además, sostienen que la medida indicada por los jueces es de imposible cumplimiento sin romper otros acuerdos o leyes como el Presupuesto Nacional o emitir moneda por sobre los compromisos asumidos con el FMI generando más déficit del previsto.

Mientras tanto, desde el Cristinismo destacan la “espectacular posición política” adoptada por Alberto en este tema, que muchos referentes del espacio salieron a sostener. Así lo hicieron el gobernador del Chaco Jorge “Coqui” Capitanich que sintetiza la posición de la Argentina federal, con fuertes argumentos políticos que responden según él, a una medida política de la Corte. El apoyo brindado por el Partido justicialista de la Provincia de Buenos Aires conducido por Máximo Kirchner o el del senador neuquino Oscar Parrilli se basan fundamentalmente en cuestiones políticas, haciendo hincapié en la situación creada porque “gobierna la Corte Suprema” según indicó este último.

Un dirigente cercano a Cristina Fernández de Kirchner sintetiza el momento social y político actual “está lindo este fin de año, termina mucho mejor de lo que esperábamos”. Primero, la obtención del campeonato mundial de futbol permitió la expresión y el festejo popular en las calles. Luego, la disputa entre el poder Ejecutivo y el Poder Judicial le da un tinte especial al inicio del 2023, que para nuestro interlocutor comienza mucho mejor de lo que esperaban. En tercer lugar, la presentación mañana de la Vicepresidenta en Avellaneda con motivo de la inauguración de un complejo deportivo.

La última aparición púbica de la titular del Senado fue minutos después de conocida la sentencia por la causa vialidad. Lo hizo a través de las redes sociales el 6 de diciembre. Señaló “no voy a ser candidata a nada. No voy a ser candidata a nada, ni a Presidenta, ni a Senadora… Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”.

El último acto en el que habló fue el Día del Militante en la ciudad de La Plata. Ese día retomó la necesidad de volver al acuerdo democrático, “que consistía básicamente en que ningún argentino ponía en peligro su vida por opinar”, dijo. Fustigó a la oposición, la idea de hacer un peronismo sin Cristina y la necesidad de construir un consenso económico.

Hoy no existe diálogo directo entre Alberto y Cristina, pero esto puede variar en cualquier momento. “No es una foto, es una película”, nos decían desde un escritorio cercano al Presidente del Partido Justicialista. ¿Este apoyo pleno al mandatario puede cerrar discusiones internas y allanar el camino hacia más novedades dentro del Frente de Todos? Eso estará por verse, porque esta misma semana señalaban cerca de Fernández que el año electoral arrancará el próximo 2 de marzo con la Asamblea Legislativa. Ese día presentará su ultimo balance de gestión y estará acompañado por Cristina en el recinto de la Cámara de Diputados.

Acerca de la mirada que tienen hacia el interior de la coalición de gobierno, hoy no hay posibilidad de armar una mesa política. “Armar una mesa política es poner una auditoria, una mesa de fiscales acerca de lo que hace el Gobierno Nacional” y “eso no está en discusión, quien tiene la lapicera es Alberto, como dijo la propia Cristina”, sintetizan cerca del mandatario. Para este funcionario de confianza del Presidente el 2023 tendrá un “escenario político volátil”. La salida de la Vicepresidenta todavía se está digiriendo, tanto en el peronismo como en la oposición. Es la primera vez en la historia que el movimiento creado por Juan Domingo Perón no tiene un candidato que mida 40 puntos, añade el interlocutor de BigBang.

Los últimos números de consultoras arrojan al Frente de Todos en paridad con Juntos por el Cambio. “No hay candidatos que midan más de 10 puntos” y agregan “es una pelea de enanos” en alusión a la paridad y bajo porcentaje de los principales nombres en danza. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta miden entre 10 y 11 puntos según los datos que tienen en Balcarce 50. Y este panorama será novedoso para Argentina, agregan. Nadie que se destaque, similar a lo que sucede en la política centroamericana donde se juntan varios para sumar, según la lectura del entornista.

También indica que la sociedad hoy se siente desprotegida, que no tiene seguridad, un horizonte estable económicamente. Por ello prende tanto el discurso indignista de Javier Milei. Alguien que además le hable al electorado de la estabilización de la economía saca partido, aunque la pifie cuando se expresa sobre algunas medidas como la venta de órganos o similares. De esta manera alcanza a los actuales 18 o 20 puntos que le otorgan algunas consultoras. Afirma que “Alberto va a trabajar para que el peronismo tenga el mejor candidato para el 2023”. No puede quedar ninguna alternativa afuera, insiste. Y agrega que el mismo Daniel Scioli hoy tiene una posición relevante. “Hoy Alberto lo puso a Daniel en un plano que hoy representa una instancia de prestigio, Lula ganó y lo puso a hablar con él. Se reunieron en Brasilia mientras había conversaciones con los equipos tecnicos del próximo president brasilero”, relató.



El acto

Se viene pensando desde hace un mes en silencio sin que nada se filtre a los medios, como acostumbra siempre las acciones de la vicepresidenta. Participarán del mismo alrededor de 700 personas y tendrá como marco la inauguración de un complejo deportivo en Villa Corina, una de las barriadas más populares de Avellaneda, para 5.500 niños y niñas de la zona. El nuevo complejo será bautizado Diego Armando Mardona. Estarán invitados pibes que concurren a clubes cercanos y también trabajadores de las diferentes instituciones del municipio. A ellos se sumarán algunos dirigentes, informan desde la organización. Los oradores confirmados hasta el momento serán el exjugador y campeón mundial de 1986 Héctor “Negro” Enrique, el intendente Jorge Ferraresi y Cristina.

El evento será transmitido por las redes sociales y volverá a realizarse bajo condiciones extremas de seguridad, luego del atentado del 1º de setiembre contra Cristina. Será transmitido a través de las redes sociales y “seguramente habrá cadena nacional”, ironizan los coordinadores.

“La presencia de Cristina siempre hace ruido y es importante”, considera un hombre cercano a ella. Cuando elige Avellaneda alguna consecuencia tiene, recuerdan cuando estuvo presente el 20 de junio en el plenario de delegados de la CTA. En aquella oportunidad, habló de los más de 6.500 amparos judiciales para las importaciones y puso en evidencia a los jueces que “trabajaban” para esas empresas. Hoy algunos de ellos han sido expuestos en la causa “Lago Escondido”, como Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials.

También había hecho alusión a los movimientos sociales, en especial al Evita y la distribución de los planes sociales. Luego de eso pasó mucha agua bajo el puente y ya se conocieron reuniones y acercamiento entre ella y dirigentes de esa agrupación como su referente Emilio Pérsico, el diputado nacional Leonado Grosso y la intendenta de Moreno Mariel Fernández.

El complejo contará con una cancha de baby fútbol que llevará el nombre Miguel Ruso Molnar, jugador de Arsenal quien jugó en Argentinos Juniors con Diego Maradona. Contará con el natatorio Osvaldo Porta, en homenaje a un deportista becado de Independiente que desapareción en 1977. Además habrá con un centro de entrenamiento que se llamará Pascual Pérez, recordando al primer campeón mundial de boxeo argentino y un estadio de futsal que se llamará Héctor Enrique. También en el mes de febrero próximo se inaugurará un jardín maternal. La posibilidad del acceso a actividades deportivas gratuitas forma parte de las decisiones de Ferraresi comentan cerca del intendente.

Por último, agregan que le jueves en la sesión del Concejo Deliberante de Avellaneda nombrarán ciudadanos ilustres a Rodrigo De Paul, Marcos “Huevo” Acuña y Alejandro “Papu” Gómez. Todos ellos pasaron por clubes del distrito, los dos primeros por Racing Club y el último por Arsenal de Sarandí.