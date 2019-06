El costo de las Primarias: el Gobierno pagará en agosto el equivalente a 5 PASO en intereses

Que las PASO sí, que las PASO no. Esas dos posturas se encuentran y chocan en la Casa Rosada de cara a las internas que deberían desarrollarse en agosto y definirán algunas de las candidaturas de cara a octubre.

El guante fue tomado por el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien instruyó a algunos diputados y senadores radicales a que presenten un proyecto de ley para que se suspendan en las categorías que no hay competencia, como es el caso de la presidencial o la de gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Detrás de esa intención, según pudo saber BigBang, se esconde el temor de Cornejo a que su candidato, el intendente de la capital provincial, Rodolfo Suárez, se vea perjudicado en las elecciones se septiembre, poco más de un mes después de las PASO.

¿Cuáles son las dos posturas en el Gobierno?

Por un lado están los que sostienen que las PASO ayudarán a aumentar la polarización y achicar aún más la “avenida del medio”. En ese escenario el objetivo es marcar una clara división entre el presidente Mauricio Macri y el principal candidato de la oposición, Alberto Fernández.

Opuestos a ellos se encuentran quienes sostienen que una distancia grande entre el candidato del Frente de Todos y el de Juntos por el Cambio, hará que los mercados duden de las chances de la reelección y se complique aún más el panorama de cara a octubre. Además dicen que si se evitan las PASO se podrían llegar a sentir las medidas de último momento para reactivar el consumo.

Por ahora, salvo que cambie la tendencia, las PASO no se cancelarían. Esto se debe a que el oficialismo no cuenta con los números necesarios para aprobar esa adenda a la ley electoral. Si bien se necesita mayoría simple dentro del propio interbloque de Juntos por el Cambio no hay una postura clara. “Salvo que Macri baje la orden, no se toca nada”, explicó uno de los diputados más activos en el tema.

La otra cuestión es la parálisis del Congreso. Para mañana hay una sesión convocada en la Cámara de Diputados por la elección del Defensor del Niño. "Hay algunas cuestiones de menor importancia que pueden tratarse antes de que ingrese el Presupuesto", afirmaron fuentes parlamentarias. Pero la certeza sobre cuántas y sobre qué se centrarán todavía no se sabe por lo que varios especulan con que incluso no llegue a sesionarse mucho más después de mañana.

Ahora bien, ¿cuánto cuestan las PASO?

Las primarias, de acuerdo a los datos que aportó el ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, tienen un costo de $4.000 millones que representa el 40% de las erogaciones destinadas a los comicios.

Algunos datos para comparar. Según explicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, cuando el Estado construye un kilómetro de autopista en el país destina US$ 2,6 millones; si esa cifra la pasamos a pesos (tomando el dólar mayorista de 43,30 que es el que se utiliza para las contrataciones en moneda extranjera) nos da un total de $112, 58 millones.

Es decir que con el dinero que se destina para las PASO se podrían construir 35 kilómetros de autopistas, de acuerdo a los valores del Gobierno, que es la distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza.

Otra cifra para comparar tiene que ver con la construcción de un hospital. El ministerio de Educación y la Universidad de Buenos Aires anunciaron la semana pasada la construcción de un nuevo Hospital de Clínicas por un total de US$ 130 millones, es decir $5.629 millones de pesos. Si lo comparamos con lo que se destina para las PASO sólo habría que erogar un 30% más ($1.629 millones) para su construcción.

Pero no todo tiene que ser obras de infraestructura. Cada mes el Gobierno tiene compromisos financieros como el pago de deuda (externa e interna); en agosto en los balances que publica mensualmente el ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Nicolás Dujovne, y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que preside Guido Sandleris, estiman que se tendrán que erogar US$ 442 millones para el pago de intereses.

Esa cifra llevada al tipo de cambio actual ($43,30) da un total de $19.138 millones por lo que con lo que se va a destinar el mismo mes de las PASO para pagar los intereses de la deuda se podrían realizar casi cinco elecciones del mismo tipo.