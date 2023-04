El crimen del colectivero, Berni y el FdT: cómo sigue la interna por el armado de listas

Alberto Fernández sostiene que Cristina Fernández de Kirchner no define con su apoyo a un dirigente la interna del Frente de Todos. En esta idea y en la posibilidad de acabar con los personalismos basa su idea, por lo menos desde el 17 de noviembre de 2021 cuando dijo en Plaza de Mayo que habría PASO en el oficialismo. Desde ese día fueron y vinieron mensajes en on y en off entre los vértices del oficialismo. Finalmente se acerca la fecha límite del 24 de junio y “la definición en soledad tomada por el Presidente”, como dijo Eduardo Wado De Pedro, se verá reflejada en el calendario electoral. Unas horas más tarde refrendó estos dichos Agustín Rossi.

El diálogo entre las patas del Frente de Todos está abierto para avanzar hacia las PASO. Negada la continuidad de la Mesa Política frentetodista por parte de Alberto para no compartir la gestión y abandonada la tesis de la comisión para pedirle a Cristina que sea candidata, sólo queda sentarse a definir el ordenamiento y reglas de las internas. Ese puente entre el presidente y la vicepresidenta lo sostienen Wado De Pedro y Juan Manuel Olmos.

Mientras tanto, hacia el interior del oficialismo se manifiestan los diversos afluentes de un río tempestuoso. La senadora Juliana Di Tullio volvió a reiterar la posición del cristinismo esta semana. En un reportaje radial señaló que “la gente no quiere la reelección, la gente solamente pide por Cristina”. Alineados con esta tesis, legisladores del Frente de Todos realizan una convocatoria a Plaza Lavalle bajo la consigna “Democracia o Mafia” el próximo 13 de abril.

La madre de todas las batallas se da en la provincia de Buenos Aires, es una de las frases más repetidas en la política vernácula y está claro que es así. Concentra alrededor del 40% del padrón nacional y define el resultado general. La semana puso blanco sobre negro temas cruciales: la inseguridad, los bajos salarios y la inflación.

El asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza agravó la relación entre Nación (Aníbal Fernández) y PBA (Carlos Bianco). El fuego cruzado por la cantidad de gendarmes que recorren el distrito más grande y el accionar de Sergio Berni es un emergente por el poder dentro del oficialismo. Para Aníbal el primus inter pares para el sillón de Rivadavia es Alberto, mientras que desde La Plata quieren a Cristina como candidata. Wado De Pedro es la opción aceptada y apoyada ante la casi segura negativa de la vicepresidenta. El presidente y el gobernador hace tiempo que no comparten una tribuna, un acto de gestión o acto político.

La Matanza está siendo observada y objetada por los propios compañeros del Conurbano. Un viejo dirigente bonaerense que camina el territorio confió a este portal que “no se ocupó como nosotros y otros intendentes de reclutar policías como en los otros partidos”, y agregó “pero lo más jodido, es que se hable más de Berni que del chofer fallecido”. Desde el municipio retrucan que esa sentencia es falsa. Añaden que hicieron una campaña muy fuerte de reclutamiento y agrega la fuente consultada que “como dijo el propio Sergio Berni solamente 200 de cada 1.000 llega a promocionar, ya que no superan el psicotécnico”.

A las propias deficiencias y diferencias internas del peronismo se le suma el aprovechamiento por parte de referentes de la oposición, que se adicionan a la escena hundiendo más el estilete sin contemplar que forman parte del mismo horizonte y lo tendrán que afrontar en caso de ser gobierno en un futuro próximo. Pero la empatía no es algo que abunda en la política vernácula.

En lo económico despuntan algunas acciones que también enfrentan ambos sectores. El gobernador Ricardo Quintela dispuso en La Rioja una suma fija para los trabajadores del estado. Se trata de $ 15.000 para docentes y personal de salud, seguridad y justicia, y $ 12.000 para agentes de la administración pública provincial y municipal. Esta política de acción es una de las disputas entre el sector de Alberto Fernández y el de Cristina Fernández de Kirchner. Esa provincia será sede el próximo 15 de abril del tercer Encuentro de la Militancia. Bajo la consigna “Luche y Vuelve” los simpatizantes de la Vicepresidenta plantean la batalla contra la proscripción. “Está en la agenda del ministro del Interior, pero todavía falta un siglo”, señalaron cerca del virtual candidato De Pedro a BigBang.

Mientras tanto Daniel Scioli, el único candidato firme, continúa con su paso lento pero decidido con su trabajo en Brasil y sus citas paralelas en Argentina con la campaña por su candidatura. La semana próxima estará recorriendo el país con encuentros junto a intendetes y empresaios. Según advirtieron desde su entorno, el miércoles se concretará una cita con una política que hará mover el avispero y la misma versión señala que no será la vicepresidenta. ¿Quién es la dama misteriosa?

“Nadie tiene el insultómetro, no se pueden enojar como lo hicieron desde La Cámpora con Graciana (Peñafort) por una foto”, indicó un legislador frentetodista a este medio refiriéndose a la imagen que compartió la abogada con Leandro Santoro, Matías Lammens y Claudia Neira (legisladora porteña) comparándola con la de Eduardo Wado De Pedro con Jorge Rendo, CEO de Clarín.

El fin de semana pasado se conoció a través de las redes sociales que el humorista Pedro Rosemblat junto a la legisladora Ofelia Fernández saldrán a recorrer locales partidarios en CABA a discutir con la militancia. Rosemblat conocido como “el cadete” fue el presentador de Cristina en el acto de lanzamiento de Unidad Ciudadana en el estadio de Racing el 16 de octubre de 2017. “Lo de Capital es burbuja lo preocupante es lo Nacional”, marcó el mismo dirigente con terminales en Alberto y Cristina. Así confesó la decepción con el tratamiento brindado a los colectiveros por el gobierno provincial y su especulación acerca de las posibles PASO en la Reina del Plata.