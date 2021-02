El crudo mensaje de Antonella, la nieta "secreta" de Menem, y el adiós a puertas cerradas

Antonella Menem, la hija de Carlos Menem Jr, volvió a utilizar sus redes sociales para expresar su dolor por la muerte de su abuelo. Si bien el vínculo que pudo mantener en vida fue casi nulo, la joven de 31 años le dedicó un emotivo posteo a Carlos Menem y recordó las tensiones familiares que debió atravesar a lo largo de su vida.

"Abuelo, estoy destrozada en el alma. Me duele mucho no haber podido despedirme de vos. Vos sabés todo lo que luché por estar al lado tuyo y compartir momentos de mi vida y la de mis hijos con vos; pero no se pudo", lamentó.

Antonella prefirió quedarse con los pocos buenos recuerdos que le quedan, pese a que Menem jamás accedió a conocer a sus dos bisnietos. "Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Me quedo con los buenos momentos que tuvimos, las charlas, abrazos y besos que te daba cuando te veía. Me duele saber que no conociste a tus bisnietos y lo más doloroso es que te fuiste un 14 de febrero, el cumpleaños de tu primer bisnieto".

"Quiero que sepas que cada uno de ellos te amó, aunque no te conocieron y que saben que ahora estás junto a su abuelo, Carlitos. Sé que ahora estás con él dándole un fuerte abrazo. Tengo un ángel más en el cielo que no va a cuidar. (Te deseo) con todo mi corazón que en paz descanses. Te amamos mucho", cerró.

Pese a que evitó las cámaras, Antonella no pudo despedirse de su abuelo en el sanatorio Los Arcos, como sí lo hicieron los dos hijos del ex presidente. Sin embargo, se hizo presente en el Salón Azul en el que se velaron los restos del senador. También participó del entierro de Menem en el cementerio islámico de La Tablada, aunque se mostró lejos de su abuela, Zulema; y de su tía, Zulemita.

"Gracias a todos por los mensajes. Ayer (por el domingo) pude despedirme de mi abuelo. Estuve desde antes de que llegara el féretro en el Congreso hasta la madrugada. Más tarde iré de nuevo a despedirme. Gracias por toda la fuerza que me dan", cerró.