El cuádruple Día de la Lealtad, los anuncios de Massa y el adiós a Gallardo: las claves del día

Deuda eterna: sólo en los próximos nueve meses, la Argentina debe pagar US$95.000 millones a organismo de crédito

Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) indica que entre octubre y junio del año próximo el gobierno tiene que atender vencimientos de deuda en el mercado local, bonos en moneda extranjera y organismos internacionales de crédito por el equivalente a US$93.448 millones.

Los compromisos incluyen US$ 29.200 millones en títulos en moneda extranjera. US$ 3.000 millones en bonos duales, US$ 23.800 millones en moneda local sin ajuste, US$ 4.300 en moneda local ajustada por dólar linked y US$ 33.100 millones en pesos ajustables por CER.

El organismo técnico del Congreso que dirige el economista Marcos Makon, precisó que “entre octubre y diciembre de 2022 se estiman vencimientos totales por el equivalente a US$ 27.042, incluyendo la deuda en manos de organismos del sector público nacional” y que el 49% de esos compromisos se concentra en diciembre.

“Para lo que resta de 2022, la mayoría de los vencimientos corresponden a títulos públicos en moneda nacional, por el equivalente a US$ 13.802 millones. También se destacan los pagos de capital e intereses al FMI por aproximadamente US$ 5.625 millones. Por otro lado, para el primer semestre de 2023 se estiman pagos por US$ 66.406 millones, de los cuales US$ 37.102 millones son vencimientos de títulos públicos en pesos”, detalló la OPC.

Entre octubre de este año y junio de 2023 se prevén vencimientos pagaderos en pesos por US$ 64.221 millones (69% del total), incluyendo deuda ajustable por CER (36%), USD linked (5%), bonos duales con ajuste variable dependiendo de la evolución del CER y el tipo de cambio (3%), y en pesos sin ajuste (25%). Los vencimientos pagaderos en moneda extranjera constituyen el 31% restante, dice el reporte