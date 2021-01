El desafío de Juntos por el Cambio en 2021: las internas y el liderazgo de cara a las elecciones

Juntos por el Cambio (JxC) se prepara para un 2021 en donde varios frentes internos tendrán que empezar a saldarse si el espacio opositor aspira a ser un contendiente en las elecciones presidenciales del 2023. La principal disputa que queda en el tintero es cómo jugarán el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Contra todos los pronósticos, los dos mantuvieron una distancia después de años de trabajar en conjunto. Los separaba la forma de acercarse al Gobierno y en especial el trato con el presidente Alberto Fernández. El “te lo dije” de Macri llegó en un raid mediático en donde buscó, a su modo, conciliar. Mientras tanto, Rodríguez Larreta estaba más convencido de empezar a tirarle algunos dardos a Nación.

Cuando el año estaba por terminarse, Macri y Rodríguez Larreta firmaron la paz. Cada uno entendió que había cuestiones en la que el otro tenia razón. “Ser moderado no quiere decir ir siempre por el centro”, repiten los dos desde el último encuentro que tuvieron junto a otros referentes el PRO.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero el fin del 2020 deja la incógnita de si esa paz será transitoria y segundo cómo jugarán los deferentes actores de Juntos por el Cambio. Las elecciones de medio término son clave en varios sentidos para la oposición. En 2017, lo que era entonces Cambiemos, cosechó más del 40% de los votos a nivel nacional; ese resultado sumado al de 2019 es lo que le permite evitar que el oficialismo en la Cámara de Diputados consiga los votos más fácil para las leyes en las que es complicado tener apoyo de otras fuerzas.

En el Senado es otra historia. La renovación de un tercio de la Cámara Alta no genera cambios en la composición de las bancas. El Frente de Todos o Juntos por el Cambio pueden sumar o perder senadores pero el oficialismo, por las provincias en donde se votan senadores, está casi sin chances de conseguir el número para tener dos tercios.

Con ese contexto, y la necesidad de conformar listas de peso electoral, empiezan a sonar y a tantearse diferentes nombre. La ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, la ex diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió son sólo algunos de los diferentes que están en el tintero.

Lejos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, en este último distrito Juntos por el Cambio tendrá que defender 62% de los votos, en el resto del país hay una bocanada de aire con la negativa a modificar el sistema de las PASO. Esto se debe a que hay varias disputas dentro de la coalición opositora que, tal y como contó este medio en retiradas ocasiones, desde el 10 de diciembre del 2019 se consensuó que serán dirimidas en internas.

El 2021 además es un año clave para Juntos por el Cambio porque, de no mediar sorpresas, sería el tiempo se definir liderazgos de cara a las presidenciales en donde hay anotados principalmente del PRO y la UCR.