El descargo del diputado Ameri: "Mi pareja me mostró cómo le quedaron las prótesis y le di un beso en la teta"

El diputado salteño del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, se convirtió en tendencia en las redes sociales y luego fue suspendido a pedido del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Sergio Massa, al ser atrapado durante la sesión que se llevó a cabo este jueves manteniendo relaciones sexuales con su actual pareja, mientras que su colega, el diputado Carlos Heller, exponía su punto de vista.

En diálogo con Radio con Vos, Ameri -que acumula varias denuncias en su contra por acoso y violencia- remarcó que se encuentra "desolado" y que no puede dejar de "temblar".

Al mismo tiempo, explicó que todo se trató de un accidente y, de manera llamativa, resaltó que su intención era solamente probar cómo le habían quedado las prótesis mamarias a su actual pareja.

Según explicó el legislador, padece varios problemas de conexón: "Tengo una conexión de mierda en mi casa, como todo el interior del país, va y viene. Yo estaba desconectado porque se me había caído el internet, vino mi pareja y me dijo ´Juan mirá como me quedaron las prótesis´. Estaba al lado mío y le di un beso en la teta, que se yo. eso fue todo, es una cuestión que tiene que ver con la intimidad".

En ese sentido, explicó que "justo en ese momento regresó la conexión" lo que permitió que todo el país lo pudiera ver en esa situación tan íntima con su pareja.

"Es una cagada, no tengo más nada que decir que no sea esto. Estoy muy mal, pero muy mal. No podría contarte siquiera cómo estoy. No hay forma de poder describir la situación. Fue una situación de intimidad que se filtró porque me volvió la señal", remarcó.

Durante su descargo, Ameri le pidió disculpas a la sociedad y a sus compañeros de sesión, y agregó: "Es difícil para mí, para mí pareja, pedir disculpas a la sociedad. Estaba desconectado, volvió la conexión y no me di cuenta. Mí pareja es mayor de edad, por supuesto, estoy muy apenado, muy dolido y muy avergonzado. En todo el interior del país la conexión es mala y se me había caído de internet. Estoy de acuerdo con que me hayan suspendido".

Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de que sea expulsado de la Cámara de Diputados por su accionar, sentenció: "No sé si amerita una expulsión, la cámara estaba apagada. Me parece una falta de respeto total, pero accidental. No era mi intención de que esto salga en cámaras. Fue accidental. Estoy en casa con mi pareja, estamos los dos llorando y la estoy pasando muy mal. Detrás de esto hay familias".