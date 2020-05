El detrás de escena de la disputa entre Larreta y Kicillof: chicanas, cruces y la bajada de espuma de La Cámpora

Por primera vez desde que comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19) el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió al cruce contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sus crítica hacía la ex mandataria provincial, María Eugenia Vidal.

Al margen de la relación de años que mantiene el alcalde porteño con la ex gobernadora (él fue quien le ofreció su primer trabajo en la Fundación Sophia y luego quien la acercó al PRO) las varias críticas y chicanas tanto de Kicillof como de algunos de los ministros bonaerenses -como también de intendentes delConurbano- ya hacía rato que generaban fastidio en la Ciudad.

Luego de la conferencia de prensa del sábado, el jefe de Gobierno salió al cruce. “No es momento para discusiones políticas, no voy a entrar, no me voy a enganchar en una discusión política. Ahora si debo decir que tengo una valoración enorme por María Eugenia Vidal, ha hecho un gran esfuerzo en la Provincia de Buenos Aires. Una provincia que tenían postergaciones de décadas, y ella salió adelante, le puso una dedicación enorme, una entrega”, remarcó en declaraciones a A24.

“Yo a Maria Eugenia la valoro muchísimo pero no voy a entrar en peleas políticas porque no viene al caso. Es momento de trabajar juntos abocados a la pandemia. María Eugenia además ha sido muy solidaria conmigo en este tema también y yo la valoro mucho y lo dejo bien en claro”, agregó Rodríguez Larreta.

Quien recogió el guante, y procuró bajar un poco de tranquilidad, fue el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Andrés “Cuervo” Larroque que en declaraciones a Futurock sostuvo que apoyan, desde el Ejecutivo provincial, las medidas que tomó el alcalde porteño. “Hay muchas presiones, pero apoyamos al jefe de gobierno Rodriguez Larreta, no hay margen para la creatividad, hay que ser muy estrictos en las medidas a tomar”, afirmó.

Una semana atrás, el propio Kicillof había salido al cruce sobre algunas de las decisiones de Rodríguez Larreta. ¿Qué pasó en el medio? Además de las mencionadas revelaciones de la falta de testeos en la provincia y en particular en los barrios de emergencia (un dato no menor es que desde el 15 de mayo el Ejecutivo provincial no informa la cantidad de análisis que se realizan diariamente) hay un dato no menor que sucedió durante el fin de semana en la Provincia.

Es que Kicillof acordó con el presidente del Tribunal de Cuentas, que es el máximo organismo de control provincial, Eduardo Grinberg, remover a los secretarios de la oposición y nombrar a los propios. El acuerdo será sometido a votación mañana y de no haber cambios le aseguraría al gobernador no tener problemas con la aprobación de la rendición de las cuentas provinciales.