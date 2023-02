El detrás del desembarco de Rossi y el acuerdo entre Alberto y Wado De Pedro

Agustín Rossi asumirá el miércoles próximo la jefatura de Gabinete de Ministros en el Museo del Bicentenario a las 16.30 hs. Esta será la tercera vez que jurará en un cargo: la primera vez al asumir el Frente de Todos como Ministro de Defensa, la segunda como titular de la Afi en junio del 2022 y ahora como primo inter pares con los titulares de las carteras.

El santafesino ocupará el lugar vacante dejando por el tucumano Juan Manzur, que regresa a sus pagos para la campaña electoral. Al no existir la posibilidad de delegar la firma, según informó Casa Rosada, su reemplazo es inevitable. Alberto Fernández le agradecerá una vez más la tarea realizada en el cargo desde septiembre de 2021. En especial teniendo en cuenta que en aquella oportunidad dejó la gobernación para aportar al gobierno nacional luego del resultado de las PASO, en las cuales el Frente de Todos perdió un caudal importante de votos.

Había recibido el apoyo público de Cristina Fernández de Kirchner para ese cargo y hoy regresa a su territorio las primeras elecciones para gobernador que se realizarán el próximo 14 de mayo al igual que Salta, Tucumán y San Juan y La Pampa. Recuperará su titularidad el jueves por la mañana, en un evento al que están siendo invitados gobernadores, dirigentes y funcionarios especialmente por el propio Manzur.

Por su parte, Rossi debe regresar de los EEUU donde se encuentra actualmente realizando un viaje personal. Su llegada le dará una nueva imagen a un lugar del gobierno nacional que empezó con mucho impulso y con el correr de los días se fue apagando. “Es un dirigente de peso que va a defender al gobierno”, declaró un funcionario con acceso al despacho del Primer Mandatario.

Fernández lo citó y se reunió durante un par de horas el martes de la semana pasada en la residencia de Olivos aseguraron a este portal. El reemplazo al frente de la Agencia federal de Seguridad recaería en Ana Clara Alberdi, quien fuera su jefa de gabinete durante su paso por el ministerio de Defensa, indicaron fuentes de Gobierno. Consultada la fuente sobre el perfil de la candidata, indicaron que la función no requiere una gran exposición pública, cuestión que Rossi no limitaba. Su antecesora, Cristina Caamaño sólo aparecía en los medios cuando presentaba denuncias o informes, no para reportajes políticos.

El santafecino cuenta con el visto bueno de los demás sectores de la coalición. Es un firme defensor del gobierno del Frente de Todos y se reconoce kirchnerista. Ha hablado claro acerca de la proscripción que para él sufre la vicepresidenta. Su relación con la otra pata también es muy buena aseguran a BigBang cerca del despacho del ministro de Economía Sergio Massa.

Además, el que será en 48 hs extitular de la AFI llega en una semana donde las expectativas políticas están centradas en la reunión del Frente de Todos convocada por el Primer Mandatario que se llevará a cabo el jueves en el local de Matheu 130 a las 19hs. Su lugar desde La Rosada estará vinculado fuertemente al desarrollo de la campaña electoral. Este es uno de los puntos centrales de la convocatoria que está realizando por estas horas el presidente.

La reunión del sábado por la mañana entre Alberto Fernández y Eduardo Wado De Pedro que se desarrolló en Olivos duró casi dos horas. Fue un desayuno tardío y se juntaron alrededor de las 12 hs. Fuentes cercanas a De Pedro confirmaron a este portal que “hablaron francamente y los dos quedaron conformes” y agregaron que “acordaron trabajar para seguir potenciar la gestión con eje en resolver los problemas de la gente”. Limaron asperezas entre ambos y sirvió también para llegar a la cita del Frente de Todos del jueves, a la que ya confirmó su participación el miembro de La Cámpora. “No iban a llegar a la mesa sin hablarse”, confiaron a este medio.

La relación entre ambos viene corriendo por carriles paralelos desde setiembre de 2021, cuando De Pedro le presentó su renuncia después de la derrota. El 24 de enero Fernández prestó la casa Rosada para una reunión entre Luiz Inacio Lula Da Silva y los organismos de Derechos Humanos. De Pedro le reprochó no haberlo invitado y comenzó una nueva zaga de dimes y diretes. Finalmente, la semana pasada Fernández declaró que “sabía con quienes podría contar para gobernar”, lo cual se entendió como un mensaje directo a De Pedro. Hoy lunes las cosas han vuelto a un estado de calma y la cercanía del encuentro ayudó para ello.

Así como allanó el camino para que De Pedro asista, Fernández ha decidido realizar la convocatoria, uno por uno los invitados. Ya ha realizado reuniones con algunos gobernadores, ministros y dirigentes sindicales en Olivos. Algunos mandatarios provinciales todavía no han recibido el convite. Tal es el caso de Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Sergio Uñac (San Juan).

Un gobernador dijo a BigBang que existe necesidad no solo de hablar de la campaña electoral, sino también de la gestión y las necesidades para mantener el gobierno luego de las elecciones de este año.

El día de hoy recibió también a los dirigentes sindicales enrolados en el Frente Sindical por el Movimiento Nacional. Estuvieron presentes entre otros Pablo Moyano, Omar Plaíni, Juan Pablo Brey. Según refirieron a este medio, realizaron un análisis del crecimiento económico y la búsqueda de soluciones para beneficiar a los trabajadores. Al mismo tiempo fueron invitados a la reunión del Frente de Todos para “continuar con la unidad del Peronismo” y “evitar que la derecha que tanto daño le causó a la Patria, encabezada por Macri, Bullrich, Vidal y compañía vuelva al poder”.