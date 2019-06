El día después del acuerdo: Massa se reúne con Alberto, pero patean la definición por candidaturas

El café entre Alberto Fernández y Sergio Massa todavía está pendiente. Lo beberán, con suerte, en el transcurso de este miércoles con aroma a definiciones: a las 23.59 vence el plazo para presentar las alianzas y frentes electorales, que ayer comenzó a clarificarse en el encuentro que mantuvo el líder del Frente Renovador con dirigentes de Unidad Ciudadana, el PJ y dirigentes gremiales. Hablan de “coalición opositora” y no de “unidad”; y buscan tentar a los “radicales descontentos” con la decisión de Mauricio Macri.

El encuentro de ayer en las oficinas de Massa en la avenida Del Libertador al 800 fue un paso clarificador aunque no definitorio: el Frente Renovador va a jugar dentro de la propuesta peronista, aunque su líder todavía negocia de qué manera. “Dimos un paso importante, pero no es unidad, es una coalición opositora amplia de gobierno”, señalan a BigBang cerca del tigrense.

Para las definiciones más certeras habrá que esperar hasta el cierre de las listas, el 22 de junio, coinciden dentro de los tres bloques que oficializarán la alianza. “Esto es lo que nos pedían en la calle y la decisión estaba tomada antes de que Pichetto hablara con Macri”, sintetizan. Como sea, el gobierno les ganó de mano y “primereó” la agenda con una fórmula sorpresiva: en los últimos días la danza de nombres incluía desde dirigentes radicales hasta una mujer “PRO” pura, como la ministra Carolina Stanley. Nada de eso ocurrió.

Nuestras coincidencias en un Programa de Gobierno nos llaman a construir una coalición opositora, amplia y plural que responda a la urgencia democrática que nos demanda el país.



Sigamos trabajando para hacerla posible. — Sergio Massa (@SergioMassa) 11 de junio de 2019

En este panorama, Massa maneja una serie de posibilidades que van desde competir en una interna frente a la fórmula Fernández-Fernández con listas conjuntas hasta aceptar la oferta de encabezar la lista de candidatos a diputados y pelear la presidencia de la Cámara baja. “Estoy para liderar o para empujar el carro”, les dijo a sus congresales en Parque Norte hace dos semanas. Como sea, en el armado peronista son tajantes: la discusión por los lugares quedará para los próximos días.

Hasta esta mañana la alianza todavía no tenía nombre definido. El “Frente Patriótico” del que se habló hace semanas ya se encuentra registrado y no es posible su utilización, por lo que barajaban un nombre que sintetice al PJ, Unidad Ciudadana y al Frente Renovador. Del espacio formarán parte 19 partidos políticos, entre provinciales y nacionales.

COALICIÓN AMPLIA Y CONVOCATORIA A LOS RADICALES

La oficialización de candidaturas y listas - la definición más esperada - quedará para el sábado 22 de junio. Uno de los aspectos clave a definir es lo que ocurrirá en Tigre, el distrito de Massa que actualmente gobierna su sucesor, Julio Zamora, quien forma parte del armado peronista y fue de los primeros en respaldar la fórmula Fernández-Fernández. Allí el líder renovador busca asegurar la victoria de su esposa, la concejala Malena Galmarini. Fue una condición para sumarse. Zamora no tardó en salir con los tapones de punta: “Buscan mi proscripción”, dijo a El Destape radio.

En la coalición no descartaban insistir en negociaciones con los dirigentes radicales “desencantados” con Macri que semanas atrás en la convención de la UCR rechazaron seguir integrando Cambiemos. Un armado complejo, si se tiene en cuenta que ya sellaron un acuerdo con Roberto Lavagna. “Lo de Pichetto no puede dejar contento al radicalismo: no es radical ni es mujer, es un oficialista de todos los gobiernos”, repiten ante este medio.