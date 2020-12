El día que Lanata aseguró: "El Gobierno miente cuando dice que va a vacunar en diciembre"

Fueron muchas las voces que cuestionaron la posibilidad de que la Argentina comience el proceso de vacunación contra el Covid-19 en los plazos anunciados por el Gobierno. Uno de ellos fue Jorge Lanata, quien en una entrevista publicada por el portal Infobae el pasado 15 de noviembre, aseguró que el presidente "mentía" cuando prometía que la inoculación llegaría en diciembre.

Consultado sobre si se daría la vacuna contra el Covid, el periodista no sólo aseguró que lo haría, sino que además admitió que, a su entender, deberían ser obligatorias en todo el país. "Yo creo que las vacunas tienen que ser obligatorias, porque es una cuestión de salud pública", aseguró, al tiempo que cuestionó el anuncio del ministro de Salud, Ginés González García, quien había asegurado que serían optativas: "Me parece un error".

En línea con su respuesta, Lanata redobló la apuesta y cuestionó los idas y vueltas de los anuncios oficiales en torno a los acuerdos con los laboratorios: "El Gobierno primero se tiene que poner de acuerdo sobre qué quiere decir sobre lo de la vacuna. A ver, el Gobierno miente diciendo que van a vacunar en diciembre. Alguien lo tiene que decir".

Si bien la campaña de vacunación comenzó sólo tres días antes de que termine el año, lo cierto es que la cantidad de dosis que llegaron al país dista de coincidir con la que esperaba el presidente. A principios de noviembre, Fernández vaticinó que en diciembre se aplicarían 10 millones de dosis, cuando recién llegaron al país 300 mil.

"¿Por qué digo que el Gobierno miente?", se preguntó. "No lo estoy diciendo porque se me ocurre. Rusia va a entrar en fase 3 recién en mayo del año que viene. O sea que si el Gobierno vacuna en diciembre, va a dar vacunas no autorizadas ni siquiera por los que la hicieron. Yo no creo que sean tan irresponsables".

Pese a que la campaña de vacunación comenzó finalmente en el día de hoy, lo cierto es que ninguna de las vacunas candidatas terminó todavía la fase 3; algo que no impidió que se de inicio a la inoculación en Estados Unidos, el Reino Unido y más países. "Ninguna de las vacunas candidatas finalizó la fase 3 porque esta fase requiere un seguimiento de mediano y largo plazo", preció Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

Antes de comenzar la vacunación, la Anmat hizo una recomendación para la autorización de "uso de emergencia" con los resultados interinos de la fase 3, que demostraron que la Sputnik V no causa efectos adversos de gravedad y tiene una eficacia superior al 91.4 por ciento.

Alberto está nervioso porque no llegan los papeles para que pueda aplicarse a mayores de 60 años"

Pese a la autorización de emergencia, el Gobierno aguarda los resultados del ensayo clínico que permita la aplicación para pacientes de más de sesenta años; uno de los grupos de riesgo más importantes. Esta mañana, luego de dar inicio a la campaña de vacunación, el propio Ginés González García reconoció: "Alberto está nervioso porque no llegan los papeles para que pueda aplicarse a mayores de 60 años. El estudio es el mismo, lo que pasa es que el número de casos de más de 60 son mil y pico. Entonces, quieren ampliarlo un poquito más; pero salieron con la misma efectividad, con el mismo nivel de anticuerpos".