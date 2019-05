"Es diferente tener hambre si se quedan sin plata cuando se gastaron todo en el casino, a los que se levantan todos los días a laburar y no les alcanza la plata o a los que no tienen laburo y no pueden comer", dijo durante una conferencia de prensa hoy el líder de Camioneros, Hugo Moyano.

La frase sorprendió a varios y muchos tuvieron que recurrir al archivo para ver a qué se refería Moyano. Se trató de una chicana directa al presidente Mauricio Macri, pero ¿por qué?

En 1996, durante una entrevista con el fallecido Jorge Guinzburg, el entonces presidente de Boca dijo que la única vez que había sufrido hambre fue en un viaje con dos amigos por Chile. “Me acuerdo una vez en Chile, que fuimos con tres amigos. Estábamos con la fascinación de los 18 o 19 años por el casino y perdimos toda la guita ahí. Tuvimos que vivir tres días en el auto, mangueando para poder comer porque no teníamos y esperábamos el giro para poder volvernos a Buenos Aires”, dijo Macri