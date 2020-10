El "diputeta" paraguayo: legislador apareció desnudo porque se le "cayó el tereré"

Después del escándalo mundial que se desató por la inapropiada conducta del ahora ex diputado argentino Juan Emilio Ameri, los medios del mundo se hicieron eco de lo que sucedió durante las sesiones virtuales que se llevan adelante en el Congreso de Paraguay.

¿Qué pasó? El diputado Roberto González, del Partido Colorado, apareció completamente desnudo durante la transmisión. "Se me derramó el tereré por la camisa y fui a cambiarme", se excusó en diálogo con C9N Paraguay.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Fue un error. Realmente siento bastante incomodar de esta manera, pido disculpas por este desliz", se justificó, al tiempo que -al igual que Ameri- aseguró que pensaba que la cámara estaba apagada.

Las imágenes son borrosas y no permiten determinar si tenía o no pantalones. "No fue un hecho deliberado, como provocándole a alguien algo o a propósito. Sino que fue un hecho desgraciado", prosiguió, luego de que el miércoles por la tarde se viralizaran en redes las imágenes en las que se lo puede ver "en cuero".

"Es un hecho bochornoso que me da mucha vergüenza. Fue un descuido mío. No me percaté de que tenía la cámara encendida. Lo lamento mucho y pido disculpas por mi desatención", sumó el legislador oriundo de Añetete, quien además preside el Consejo de la Magistratura.