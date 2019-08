El dólar cerró a $58, las acciones se desplomaron y el BCRA vendió más de US$ 300 millones

El dólar subió casi un peso en el segmento mayorista ($56,30) y el Banco Nación cerró en $58, la bolsa tuvo un desplome del 3,61% al momento de escribir esta nota, los ADR (acciones argentinas que cotizan en Wall Street) con caídas del entre 1 y 10%, el riesgo país cerca de los 2.000 puntos básicos y el Banco Central (BCRA) tuvo que salir a intervenir en el mercado con US$ 302 millones (récord diario desde la firma del acuerdo con el FMI) a los que hay que sumarle los US$ 60 millones que licita diariamente el Tesoro ¿Qué pasó? Se terminó la tregua entre el presidente Mauricio Macri y el principal candidato a sucederlo, Alberto Fernández.

Después de dos días en los que el BCRA se encargó de evitar que los coletazos externos, principalmente ocasionados por los nuevos capítulos de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, el martes se transformó en el peor día financiero después del lunes post derrota electoral del Gobierno en las PASO.

¿Qué fue lo que pasó?

Ayer Fernández mantuvo un encuentro con parte de la delegación del FMI en las oficinas de la UNMET. Luego de ese encuentro fuentes del Frente de Todos se encargaron de difundir que las autoridades del organismo supranacional hablaron sobre un “vacío de poder” y la necesidad de un adelantamiento de las elecciones. En un comunicado, los voceros del Fondo, salieron a desmentir esa versión.

"El Fondo Monetario Internacional desmiente categóricamente que miembros de la delegación actualmente presentes en Argentina, hayan sugerido adelantar las elecciones presidenciales por supuestas preocupaciones acerca de un hipotético 'vacío de poder'", sostiene la misiva que se encargó de difundir el FMI.

Alberto Fernández por su parte habló, mediante un comunicado, antes de que empiece la polémica. "Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias", sostiene el texto.

La noticia cayó como una bomba en el mercado y la Casa Rosada no fue la excepción. “El comunicado de ayer generó un 2% de depreciación de nuestra moneda. De forma inconsciente o incendiaria, golpearon los bolsillos de gente y hubo que vender más de US$ 200 millones”, resumieron fuerte gubernamentales. Pero la bronca fue aún mayor.

El fin de la "tregua"

“Hay que poner en evidencia que quieren que explote todo. Son unos criminales”, le dijo a BigBang uno de los funcionarios de mayor consulta de Macri. El enojo se centra en que en los últimos días desde el Frente de Todos había predominado la mesura en las declaraciones. En el mercado fuera de cierre la divisa norteamericana continuaba con su suba y tocaba, al cierre de esta nota, los $56,90 en el segmento mayorista.

Todo esto sucedió en un contexto en el que el Gobierno necesita tener la mayor calma financiera posible para encarar la renovación de Letes y de Lecaps por un total de US$ 2.800 millones. El margen que antes de ayer tenían en el Ministerio de Hacienda, a cargo de Hernán Lacunza, se terminó por acortar. “Cada cual atiende su juego. Acá somos personas templadas y centradas. Apostamos al diálogo”, afirmaron desde esa cartera ante la consulta sobre el posible impacto del día.

A eso además hay que sumarle que el FMI todavía debe aprobar el desembolso de US$ 5.400 millones, que representan el último giro de gran cantidad que queda del préstamo stand by de US$ 57.000 millones. El propio ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, hoy fue bastante gráfico al respecto; “en este contexto actual se hace muy necesario que ingrese el desembolso del FMI”, afirmó hoy en IDEA.

Ex miembros del organismo consultados por BigBang manifiestan que estaría acordado el desembolso pero que se podrían evaluar mayores condiciones luego del anuncio de las medidas “electorales” de Macri que tendrán un impacto fiscal del 0,3% del PBI que representarían cerca de $59.986 millones. En la Rosada sostienen que el sobrecumplimiento de las metas fiscales en unos $20.942 millones arrojaría por la borda ese argumento.

Todo se terminará de resolver en septiembre.