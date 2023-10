“El domingo se define el futuro”: Kicillof le aconsejó a la ciudadanía votar "con conciencia"

A poco menos de una semana para que la Argentina finalmente sepa quién será el futuro presidente -en el caso de no haber balotaje-, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a encarar su cierre de campaña por la reelección de su gestión y recordó que cuando comenzó, el 10 de diciembre de 2019, encontró un territorio “arrasado y abandonado” y que trabaja para ponerlo de pie incluso habiendo pasado una pandemia en el comienzo de su gobierno.

Preocupado por el futuro del país, Kicillof remarcó en diálogo con CNN Radio la importancia que tiene esta vuelta electoral, debido a que los contrincantes de Sergio Massa para la presidencia representan una regresión para la Argentina, sus derechos y su economía. “Estamos muy atareados, es una elección decisiva”, aseveró, al aclarar también que no está pendiente de “la agenda de los medios”, ya que debe atender a los municipios más postergados.

Consultado por la sorpresa que fue el triunfo del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, el gobernador bonaerense dio su reflexión: “Obviamente la motivación del voto a Milei ‘por tal cosa’ todavía no se sabe. Pero bueno, el 30% de los que votaron, o sea, que lo votaron por diferentes cuestiones, por diferentes temas, por diferentes apreciaciones, por diferentes sensaciones, muchos dicen que fue por un voto totalmente emotivo, no racional… No concuerdo, pero no soy ni sociólogo, ni politólogo, ni psicólogo, así que no puedo caracterizar”, dijo.

“Antes de las PASO era una cosa, después de las PASO es otra. Es mucho más intenso, creo que la sociedad entera está en un estado de deliberación, de reflexión. Probablemente hay quienes eligen el voto la última semana, les importa menos. Hay otros que están muy atentos, hay algunos que votaron determinada opción en las PASO y la van a cambiar, otros que se mantienen fieles así que tienen una decisión más arraigada”, analizó el candidato a la reelección.

Para Kicillof, está claro en que el 22 de octubre se trata de un día decisivo y que “no es un voto más de la coyuntura”, ya que la sociedad entiende que debe haber una decisión certera, no solamente por la corrida cambiaria y la crisis social, sino porque las opciones que dan los otros candidatos no son viables o aplicables en la realidad. “Yo insisto con esto pero es porque lo oigo si no uno puede insistir con mil cosas que no que no pegan y no interpelan, insisto con que se decide el futuro. Con lo que votás, después las consecuencias del voto tuyo y el sufragio colectivo se van desplegando a lo largo de cuatro años”, explicó, poniendo de ejemplo a la gestión de Mauricio Macri, que según él, prometió no vender al país y tomó una deuda a 100 años.

“Yo respeto mucho al votante porque lo último que podemos hacer en un sistema democrático es decir, usted vota como un loco, un loco, no es por ahí”, sentenció Kicillof, en referencia a quienes critican y ponen en riesgo a la democracia. Además, remarcó que él escuchó todos los comentarios de los votantes que confiaron en su gestión pero que aún así no llegan a fin de mes e insistió en que trabajará aún más duro para revertir la situación.

Con respecto a lo que hará en su segundo mandato en caso de ser reelecto, el dirigente de Unión por la Patria, repasó: “Voy a hacer lo imposible por remolcar y levantar esta situación, y una vez que eso esté terminado, mi prioridad es que cada peso que se ponga sea invertido, porque las prioridades se ven en el presupuesto y no en las palabras. El presupuesto se va a ir en educación, salud, producción, empleo y seguridad. A esto me voy a dedicar en lo que viene, pero no sé con qué recursos y en qué situación”. Además, se sinceró al decir que: "Yo dije qué promesas voy a hacer en una campaña donde recibimos a nivel provincial esta situación para simplificar. A nivel nacional una deuda con el FMI de 57 mil millones de dólares, con los privados que dejaron de prestar porque sabían que no se podía pagar, de 100 mil palos. ¿Qué puedo prometer?..."

Kicillof realizará el acto de cierre de campaña en el estadio de Arsenal de Sarandí en Avellaneda lugar predilecto por el kirchnerismo desde 2017, donde intentará asegurarse la reelección, la tracción de votos del oficialismo o de aquellos dudosos que todavía no decidieron por quien se inclinarán y buscará el acompañamiento y apoyo de Cristina Fernández Kirchner y Sergio Massa. Además, habrá una conmemoración especial de una fecha histórica: el Día de la Lealtad peronista, celebrado el 17 de octubre.