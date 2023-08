El drama de Bullrich con la boleta electrónica y el palo a Larreta

Horacio Rodríguez Larreta fue el pionero en aplicar el sistema de Boleta Única Electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente para él, no salió como lo deseaba: largas filas, extrema demora y la votación se debió extender una hora y media más para que los porteños puedan llegar. Encima, a la que menos le gustó y peor le fue, fue a Patricia Bullrich que sin pelos en la lengua, lo liquidó. “Mi experiencia fue negativa”, declaró.

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio fue contundente con su declaración y en tan solo una frase destrozó el sistema que aplicó Larreta. Tardó aproximadamente 15 minutos en realizar su voto, debió ser ayudada por dos técnicos, imprimió tres boletas distintas y aseguró que debió realizar su voto siete veces porque la máquina que le tocó, no le funcionó correctamente. “Tuve que votar siete veces porque la máquina no funcionaba. Mi experiencia fue negativa”, indicó.

Bullrich arribó a La Rural y en primer lugar, votó los comicios generales con el método tradicional de papel. Metió el sobre en la urna y continúo para votar a los candidatos locales. Llegó lo peor. Con cara de más dudas que certezas de cómo funcionaría la máquina que tenía frente a sus ojos, comenzó. En primer lugar, ingresó la boleta electrónica pero la tecnología no la ayudaba y debió pedir la ayuda a dos técnicos.

Llegó la segunda boleta. Le pasó lo mismo que con la primera: se le imprimió una lista que no quería. Entonces, acudieron a una tercera. Otra vez lo mismo. La precandidata optó por cambia de máquina y después de varios minutos, lo logró. Su cara era de desconcierto total por ese nuevo sistema que se buscó implementar. Ya quedó en claro que para ella, fue nefasto.

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila, como siempre. La votación en la ciudad de Buenos Aires, me falló la máquina, vinieron dos técnicos. Después de tratar de votar siete veces. Me pasó una cosa muy rara: yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra lista distinta a la que yo no quería votar. Tampoco funcionaba la máquina. Tuve que esperar. Estaba por suerte el delegado electoral del juzgado federal. Los técnicos trataron de ayudarme a votar. Luego tuvieron que cambiar la máquina y tuve que volver a votar en otra máquina”, planteó al salir.

En la misma línea, disparó con que el sistema no estuvo preparado y eso se notó. “Los sistemas electorales tienen que tener un nivel de maduración. Hay que probarlos, hay que trabajarlos durante un tiempo largo para ver si efectivamente funcionan. Mi experiencia personal fue mala. Si a muchísima gente le pasa lo que me pasó a mí, tendrían que esperar en una cola. Lo normal es votar tres minutos e irse”.

Las máquinas no funcionaban como se esperaban. Algunas no prendían, otras se apagaban, otras no imprimían boletas, e incluso se imprimían mal. Las filas se alargaban y la gente debió esperar una hora y más para poder realizar su voto. El malestar se hizo notar en la Ciudad y fue a tal punto que la jueza María Servini, extendió la jornada y autorizó a que en CABA se pueda votar hasta las 19:30 horas, dado a la cantidad de retrasos que hubo.

Más allá de haber otorgado la extensión, también fue muy crítica con el sistema de boleta electrónica debido a que fue todo de manera “improvisada”, ya que algunas máquinas arribaron a las escuelas en la noche del sábado, por lo cual no hubo margen de error. “Resulta preocupante el grado de improvisación con el que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, evidenciando una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”, manifestó.

Bullrich no fue la única precandidata en ser crítica a este nuevo sistema. En la lista, se le sumó Myriam Bregman asegurando que fue un “desastre” y dando a entender que desde su partido, lo habían planteado mucho antes de que se ponga en práctica. “Dijimos que el sistema de voto electrónico era un desastre. Denunciamos ante la justicia que el sistema de BUE era un desastre. Resultó funcionar de manera desastrosa”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

A la par, Javier Milei, que votó en la la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), disparó contra Larreta diciendo que con todo esto lo único que busca es hacer “trampa” y que su mala gestión en cuanto a la tecnología, lo terminan padeciendo los ciudadanos. “Cada vez que los políticos hacen trampa lo paga la gente. La forma en la que se instrumentó el voto por parte del Gobierno de la Ciudad fue muy improvisado y ahora lo pagamos nosotros”, sentenció.