El duro mensaje de Evo Morales tras la detención de quienes orquestaron el golpe de Estado en Bolivia

El ex presidente de Bolivia Evo Morales compartió hoy un duro mensaje, después de que la Justicia boliviana avanzara en la detención por sedición y terrorismo de los funcionarios y militares que participaron del golpe de Estado con el que el establishment lo derrocó en 2019.

"Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia", publicó Morales en su cuenta de Twitter, sólo horas después de que se conociera la detención de Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia de facto del Gobierno tras el golpe.

La ex presidenta de facto fue aprehendida en la madrugada del sábado en su casa, ubicada en la localidad de Trinidad y fue trasladada a la ciudad de La Paz. El pedido de su arresto se suma al de otros colaboradores políticos y militares que participaron del golpe de Estado.

"Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez fue aprehendida y que en este momento se encuentra en manos de la Policía. Felicito a las fuerzas por el gran trabajo en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano", aclaró el actual ministro del Gobierno boliviano, Carlos Eduardo Castillo; quien incluso acompañó a Áñez en su traslado.

Añez permanece detenida, pero publicó su descargo en redes sociales. Habló de un "acto de abuso y persecución política" y denunció que se la "acusa de haber participado en un Golpe que nunca ocurrió".

La ex presidenta de facto fue denunciada por los delitos de "sedición, terrorismo y conspiración". Junto a ella también fueron detenidos Álvaro Coímbra, ex ministro de Justicia; y Rodrigo Guzmán, ministro de Energía. La denuncia había sido radicada en diciembre por la ex legisladora del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty.