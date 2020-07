El duro mensaje del titular de la AMIA: "85 muertos y no hay un solo preso"

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, cargó contra la Justicia y ex funcionarios relacionados a la causa por el letargo en la investigación del atentado que hace 26 años se cobró 85 vidas. En un fuerte discurso, Eichbaum, reclamó hoy "acciones concretas contra Hezbollah” y solicitó que "se extremen los esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas de los ciudadanos iraníes acusados sigan vigentes en Interpol".

"Ochenta y cinco muertos, y no hay un sólo preso", dijo el titular de la AMIA durante el tradicional acto, en esta ocasión virtual por la pandemia de coronavirus, para recordar a las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos del ataque terrorista a su sede, al cumplirse mañana 26 años de aquel 18 de julio de 1994.

“Me pareció importante transmitir este mensaje desde nuestra sede reconstruida. A pesar del contexto, del aislamiento, nuestro dolor no cambia. Ese día quedará grabado por siempre en la memoria de los argentinos”, agregó en otro pasaje de su discurso en el que hizo referencia a la modalidad virtual del acto como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Asimismo, Eichbaum instó a los demás países de la región, y en especial a Brasil y a Uruguay, que tomen la misma decisión que el Gobierno argentino de considerar a Hezbollah como una organización terrorista. “Hezbollah sigue operando en la Triple Frontera, su intención de ingresar y operar en la provincia de Misiones es una preocupación. Hezbollah es una amenaza para la que se deben extremar todos los esfuerzos políticos y diplomáticos”, agregó.

En otro de los pasajes, criticó la decisión del Procurador General interino, Eduardo Casal, de poner a cargo de forma parcial a un fiscal al frente de la unidad especializada en investigar el atentado.

Antes y después de su discurso, desde la organización recopilaron testimonios de familiares de las víctimas del atentado.Tal y como es tradicional en cada uno de los actos de conmemoración se leyeron los nombres de todas las personas que fallecieron el 18 de julio de 19994.

Por último Eichbaum dedicó algunas palabras a criticar la labor del ex titular de las Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mario Cimadevila. “Asombramos con asombro que Cimadevilla salga a hacer declaraciones y denuncias de que no lo dejaron trabajar. Pero en su momento no dijo nada. Su actuación durante cuatro años fue nula y su informe no ha aportado nada de valor. Nos avergüenza como un caso tan importante como el de AMIA fue usado para política interna”, remarcó.