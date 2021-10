El duro pedido de los familiares del ARA San Juan por la marcha de Macri: "¡Tengan respeto!"

Después de esquivar en dos oportunidades a la Justicia, Mauricio Macri finalmente se presentará el jueves a declarar en la causa en la que se lo investiga por el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. Desde el "ala dura" de Juntos por el Cambio se convocó a una marcha para "bancar a Mauricio" y ya hay denuncias de que el espacio habría contratado 400 micros para "llevar a la militancia" a la puerta de los Tribunales.

La convocatoria fue repudiada por los familiares que denunciaron al ex presidente por espionaje ilegal. "En virtud de la convocatoria política que está realizando Juntos por el Cambio por distintos medios, en un supuesto apoyo al ex presidente Mauricio Macri para el jueves próximo a tenor de su citación a declaración indagatoria ante el juzgado federal de Dolores, les rogamos que por respeto no lo hagan, que respeten a la Justicia y a los 44 (tripulantes); que no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios. Los familiares estaremos para escuchar lo que tiene para decir, como siempre sin banderas política", reza el comunicado emitido por la querella que representa Luis Tagliapietra.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El otro grupo, representado por la abogada Valeria Carreras, también manifestó su rechazo a la convocatoria. "Como querella mayoritaria queremos pedir que, en apoyo a los familiares del ARA San Juan, no se movilice nadie. No vamos a caer en ninguna de las provocaciones del ex presidente Macri", sostuvo la letrada en diálogo con Radio 10, al tiempo que aseguró que se trata de una forma de presionar al juez Martín Bava.

"No tenemos poder como Macri. No tenemos medios masivos de prensa como Macri. No vamos a ejercer ningún tipo de presión sobre la Justicia. Nunca actuamos así, sólo los nos manejamos desde esta querella con pruebas en las múltiples causas que involucran al macrismo", sumó.

Pese al pedido de los familiares, Patricia Bullrich, Hernán Lombardi y Fernando Iglesias mantienen la organización del acto que tendrá lugar en la plaza Castelli de la localidad de Dolores, bajo la irónica consigna: "Basta de abuso de poder".