Revés contra Mercedes Ninci: dice que no tiene para la SUBE y ahora debe pagarle $70 mil a Moreno

Luego de la gran revuelo que generó al contar que atraviesa una dura situación económica que no le permite ni siquiera cargar la tarjeta SUBE, Mercedes Ninci perdió el juicio que Guillermo Moreno le inició por daños y perjuicios, y deberá abonarle la suma de 70.000 pesos al ex Secretario de Comercio Interior como indemnización por las expresiones hechas en 2016 por Ninci en el programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre.

Moreno había demandado a por algunos comentarios que hizo por la periodista hizo en su contra. Sin ir más lejos, aseguró que el dirigente político era escrachado cada vez que iba a visitar a su madre, además de afirmar que tenia un negociado en el Mercado Central. Pero de acuerdo a la demanda, lo que realmente enfureció al ex funcionario fue cuando Ninci acusó a su hija de subfacturar en su panadería.

Las partes no llegaron a un acuerdo, la causa continuó y ahora el juzgado en lo civil Nro. 74 exhortó a la periodista a pagarle 70.000 pesos a Moreno, quien no dudó en celebrar este triunfo judicial en las redes sociales. “Mercedes Ninci condenada. Se la condena a pagar a Guillermo Moreno por daños y perjuicios, por manifestaciones vertidas en el 2016 en el programa que conduce en ⁦Radio Mitre Marcelo Longobardi. ¡Basta de mentiras!”, escribió el dirigente.

Debido a que se trata de un fallo de primera instancia, según trascendió, la resolución del juez Juan Alberto Casas ya fue apelada por el abogado de Ninci, Patricio Carballés, a la sala M de la Cámara de Apelaciones, la cual integran los jueces María Isabel Benavente y Guillermo Dante Gonzalez Zurro. Esto no evitó que Moreno arremetiera contra la periodista: "La difamación y la injuria injustificada y mendaz, tiene que pagarse".

Y sumó: "Mercedes Ninci fue condenada por hacer daño y mentir". Este inesperado revés judicial llegó en medio del difícil momento financiero que atraviesa la periodista, quien días atrás rompió en llanto al relatar que no tenía plata ni para cargar la SUBE. “En este momento estoy trabajando solo en la radio, haciendo unas colaboraciones en Infobae y nada más. Estoy tranquila. Creo que el estrés contribuyó”, había contado.

Cabe destacar que vivió un momento de salud delicado en vivo, luego de conmoverse hasta las lágrimas por las imágenes de un incendio que se desató en un comedor comunitario de Villa Itatí. Y es que visiblemente angustiada, se descompuso detrás de cámara y tuvo que ser asistida por una ambulancia que llegó al Trece y la trasladó hacia un centro médico sobre la calle Mitre.

La periodista recibió la contención de la producción del ciclo que conducía por entonces Mariana Fabbiani. Según la propia Ninci, fue el médico la que la salvó y le “prolongó la vida”. El chequeo médico que había recibido Ninci arrojó como resultado que la periodista había sufrido una “cefalea migrañosa" y se descartó la existencia de cualquier tipo de hemorragia.

Por esta razón, consultada sobre su estado de salud, la periodista desvió el tema y sorprendió al revelar: “No tengo plata ni para cargar la SUBE, pero bueno…Por eso entiendo a la gente que tanto sufre. Soy la típica clase media que nunca nos alcanza. Yo tengo cuatro hijos. La más grande va a una universidad privada porque estudia cine, los chicos van a la escuela pública pero no alcanza. No lloro por mí, si yo tengo trabajos buenos y no me alcanza, pensá en el que vive en la villa, que no tiene laburo o no tiene un lugar para arreglarse y buscar laburo”, había explicado el pasado domingo en el programa Debo Decir, el ciclo de América TV que conduce Luis Novaresio.