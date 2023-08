El economista Carlos Burgueño en BBN: "La dolarización de Milei es una utopía porque el Congreso no se la aprobaría"

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias dejaron un batacazo en puerta con la victoria de Javier Milei con el 30% de los votos que lo coloca como el principal candidato a ser el próximo presidente de Argentina. Pero, a la hora de investigar y detallar sus propuestas, hay una de tantas que genera una cierta polémica: la dolarización. El mayor problema es que la explicación de cómo se haría no está tan detallada como parece aunque lo único que aclararon es que eliminarían el Banco Central para que eso suceda.

Cuando el economista tuvo que dar a entender cómo aplicaría la dolarización eliminando el peso argentino, subrayó que pediría un préstamo de 35 mil millones de dólares para poder comenzar con la moneda extranjera. Pero uno de los déficits más grandes que hay en ese planteo es que justamente Argentina se encuentra con una deuda millonaria ante el FMI, por lo cual le sumaría una más a la lista.

Pero más allá del préstamo dudoso que pretende realizar, hay una realidad y es que si Milei se convierte en el próximo presidente de Argentina y buscara llevar a cabo la dolarización, no le será nada fácil porque hay una cuestión mucho más importante. Primero debe armar un proyecto y el mismo presentarlo en Congreso, donde se votará por sí o por no, algo que evidentemente tendría la negativa de la mayoría. ¿Por qué? Si se basa en el porcetaje de votos que obtuvo en las PASO, La Libertad Avanza tendría solamente 38 diputados en la Cámara, y sabiendo que la mayor parte pertenece a Juntos por el Cambio y otro porcentaje se divide con Unión por la Patria, ninguno de los dos partidos políticos aceptaría hacer eso con la moneda del país.

La dolarización en Argentina sería insostenible y probablemente generaría una crisis como sucedió en el 2001. Ya desde un principio con el préstamo millonario que habría que pedir, además de eliminar la propia moneda, también generaría que muchas empresas no puedan soportarlo y tengan que fundir. Además, generaría mucha más pobreza que la que hay actualmente, debido a que los sueldos y el dinero sería mucho más bajo.

Así lo explicó detalladamente el economista Carlos Burgueño en diálogo con BigBang. En primer lugar, mencionó cuál es el mayor problema de la dolarización desde lo técnico, teniendo en cuanta que de esa manera, se estaría iniciando un proceso de “abandono de tu moneda”, haciendo referencia al peso argentino. “Técnicamente es el abandono de tu potestad de tener tu propia moneda y emitir otra moneda para asumir la moneda de otro país. En este caso, el dólar. Pero podría ser también el Euro. La dolarización es eso. Es renunciar a tu propia moneda, que es uno de los elementos de la soberanía económica de un país para asumir la moneda de otro Estado, en este caso de los Estados Unidos”, detalló.

Ahora, la pregunta es: ¿Por qué se haría? ¿Por qué en un país elegiría abandonar la moneda propia para incrementar una nueva ya existente? Ante esas preguntas, Burgueño respondió: “Porque tu moneda, en este caso el peso argentino, no cumple los tres roles que tiene que tener una moneda de un país para que tenga vigencia. Primero, tiene que ser aceptado, o sea que el Estado y todos nosotros aceptemos la moneda, segundo, que sea reservorio de valor, el peso hoy no lo es, o sea no podes asumirle a un peso el valor de tu ahorro porque no lo tiene, se devalúa todo el tiempo contra otra moneda. Y tercero, que es el único requisito que sí se cumple, que tenga poder de emisión de esa moneda. El Banco Central de Argentina tiene poder de emisión. Ese se cumple. Los otros dos no. Ni es aceptado ni es reservorio de valor”.

Ante esa explicación, comentó: “Entonces, para solucionar el problema de no tener una moneda aceptada como reservorio de valor, tenes que recurrir a una moneda fuerte. En este caso es culturalmente aceptado en la Argentina para lograr ese reservorio de valor. Después del reservorio, necesitas para estabilizar una economía que está desestabilizada”.

Sin embargo, en la propuesta de Milei no se tiene en cuenta que para dolarizar, hay un factor clave y es que en Argentina no se puede emitir esa moneda, por lo cual se deberían asumir los problemas económicos de Estados Unidos. “Ahora, estas dos primeras características de la moneda cuando logras dolarizarlo, que sea aceptado y reservorio de valor, te hacen perder el último punto que es que vos puedas emitirlo. Al ser una moneda que no es tuya, que emite otro país, es decir Estados Unidos, no podes emitir. Entonces, perdés un instrumento de política económica y asumís los problemas económicos del país que emite esa moneda, en este caso, Estados Unidos”, explicó.

Entonces: ¿Argentina puede dolarizar? Es la pregunta. Y la respuesta de Burgueño no dejó dudas. “A la Argentina para dolarizar le faltan no menos que 30.000 millones de dólares. Hasta que a mí no me expliquen cómo se van a obtener 30.000 millones de dólares yo no puedo tomarme en serio el proyecto. Javier Milei dice que le van a dar un préstamo fondos de riesgo. Bueno, los fondos de riesgo es, como su nombre lo indica, gente que te presta plata, altísimo riesgo, en consecuencia, altísima tasa de interés. Entonces yo quisiera saber cómo es esa operación con mayor detenimiento, antes de saber si es posible o no”, indicó.

“En principio me parece una utopía, es mi opinión. Pero hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Un proyecto de dolarización tiene que pasar por el Congreso. Por mejor que le vaya a Milei en las próximas elecciones, no va a estar ni cerca de una mayoría parlamentaria. Con lo cual, la segunda cuestión que propone Milei cuando le plantea que el Congreso no aprobaría la dolarización, es que dice que llamaría a un referéndum. Y acá hay una cuestión interesante. Un referéndum no puede ser llamado por el presidente, sino por el Congreso. ¿Cómo hace Milei para que el Congreso, que le rechazó el proyecto, llame al referéndum? Entonces ahí también veo un problema político”, planteó y agregó: “Yo veo un problema técnico y un problema político”.

A pesar de todas las negativas, a decir verdad, hay personas que creen en el proyecto a pesar de verse insostenible en el país, solamente porque la idea de cobrar en dólares hace pensar en que el dinero sería mucho más. No obstante, la duda mayor es: ¿Por qué puede llegar a ser popular la dolarización? El economista argentino respondió: “Porque hay gente que la considera una salida y eso es absolutamente respetable. Estamos en este punto discutiendo la dolarización porque el peso ya no tiene más valor. El que tiene un peso se lo saca de encima. O compra divisas o consume, se lo gasta. O lo pone a una casa interior del 130%”.

“La pregunta es: ¿Qué alternativa le está dando la clase política argentina que no acepta la dolarización para que el que tiene pesos y se lo saca de encima considere que el peso puede tener una última oportunidad? Y la respuesta es que justamente no hay alternativa y por eso estamos hablando de la dolarización”, sentenció.

“Entonces si la dolarización no va, porque no es rentable tampoco para nuestro país, el resto de los políticos deberían acoplar un proyecto para nuestra moneda. Tiene que haber un acuerdo político sobre metas fiscales, monetarias, cambiarias. Que la clase política argentina, incluyendo el oficialismo y parte de la oposición, le garanticen con leyes de presupuesto de mediano o largo plazo, condiciones fiscales, económicas, monetarias de largo plazo. Cosa que no estaría ocurriendo. Tiene que haber un acuerdo político y hoy es todo lo contrario. El problema justamente es que como no hay otra alternativa, la gente dice: ‘¿Cómo es esto de la dolarización?’ y mucha gente cree que es factible. Y la gente no tiene la culpa.”, sostuvo.

Asimismo, mencionó lo único factible de la dolarización aunque también es cambiante, por lo cual no cobra sentido. “Hay algo cierto con la dolarización que es que termina con la inflación porque termina con el déficit fiscal, debido a que el gobierno no puede emitir dólares. Es verdad. La gente está harta de la inflación y quiere terminar con ello y la dolarización es un buen mecanismo. Ahora, también hay que decir, para dolarizar tienes que llegar con 30.000 millones de dólares en la reserva y déficit cero. Ahora, si tenes 30.000 millones de dólares en la reserva y déficit cero, ¿Para qué vas a dolarizar?”, planteó.

“Dolarizar es una consecuencia también de otros problemas que creo yo que sí son más importantes. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llevar a la economía al ajuste fiscal? A un ajuste fiscal que te lleve a un superior fiscal. Porque ahí está el problema. Ahí es donde la Argentina tiene un problema económico", aseguró.

Entre otras cosas, dolarizar también generaría otros tipos de cambios en el país, que serían totalmente negativos. “Generaría una apertura muy fuerte de la economía. Mucho producto importado. Algunas industrias creo que directamente podrían desaparecer, porque no serían competitivas” indicó y explayó: “Cobraríamos en dólares. Mucho o poco. Podrías transaccionar en dólares. Habría créditos, hipotecarios, emprendedores, los bancos te prestan a una tasa relativamente baja pero lo más importante es que no mejoras tu poder adquisitivo”.

“Vas a cobrar poco, pero en dólares. Después, por ahí, la Argentina crece y empezás a cobrar un poquito más. Por ende, hay algo inevitable y es que habría más pobreza que la que hay actualmente, sobre todo si Argentina sería un país con ingresos en dólares muy bajos. Ahora, eso también lo estás viendo en peso, ¿no? No necesariamente necesitarse una dolarización para ser más pobre”, manifestó.

“Otro de los principales problemas, sobre todo en la economía real, es que vos vas a tener sectores económicos que van a desaparecer. Entonces, si la Argentina, por ejemplo, va a tener una industria automotriz, con una dolarización textil y, lo que te va a llevar como consecuencia, es que probablemente te suba mucho el desempleo", explicó.

Lo cierto es que hasta el día de hoy, la mayor duda que deberá explicar Milei antes de que se realicen las elecciones generales el domingo 22 de octubre es cómo haría para conseguir aquellos 30 mil millones de dólares para comenzar con su proyecto, sin ingresar al país otra deuda millonaria como la que posee actualmente con el FMI. Además, de qué manera trabajaría con la pobreza y el desempleo que generaría, teniendo en cuenta también que sus propuestas de Gobierno se basan en la privatización de la salud, de la educación y la eliminación de 11 ministerios, entre otras cosas.