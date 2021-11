El embajador en Chile dijo que uno de los candidatos es "anti Argentina" y lo comparó con Trump

El Gobierno argentino emitió su primera declaración sobre las elecciones presidenciales que sucedieron ayer en Chile y que tendrán su segunda vuelta el 19 de diciembre. Se trató del embajador en dicho país, Rafael Bielsa quien tildó de “anti argentino” al quien resultó el candidato más votado, José Antonio Kast. Pero no sólo eso, sino que además lo comparó con Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Con la totalidad de los votos escrutados en Chile, el candidato de la ultraderecha Kast (27,9%) y el izquierdista Gabriel Boric (25,8%), disputarán el balotaje el próximo 19 de diciembre. Ambos salieron ya a la caza de los votos de centro y del altísimo porcentaje de chilenos que no participaron de las elecciones presidenciales del domingo, en una carrera a La Moneda con final abierto.

Pese a la polarización del proceso eleccionario, particularmente en el último mes, el 47,3% de participación confirmó la tendencia a la baja que registra el país donde desde el 2009 (59,6%) no hubo ninguna elección presidencial con una afluencia mayor al 50% y donde el récord se produjo en el plebiscito de 1989 (92,4%) que inició el período posdictadura.

En ese contexto llegaron las declaraciones de Bielsa que luego de emitidas generaron una aclaración por parte de Presidencia diciendo que no representaban las ideas del Gobierno argentino. “Kast ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta. Desde decirnos que hemos robado históricamente territorio y que tenemos que dejar de robarle territorio a Chile. Todo todo tipo de expresión xenófoba teniendo a la Argentina como objetivo yo las tengo perfectamente registradas, archivadas, leídas y estudiadas”, afirmó Bielsa en declaraciones a Radio con Vos.

“El discurso de Kast es muy genérico e impreciso, pero no es una derecha comparable con la de Piñera. Es una derecha que no teme decir su nombre”, remarcó Bielsa, que lo comparó con el presidente Brasil, Jair Bolsonaro; y el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hay artículos de asesores de Kast contra Argentina con un nivel de agresividad que son alarmantes. “Uno decía ‘basta de que Argentina le robe territorio a Chile, que ya bastante territorio robó’. No son declaraciones amistosas”, sentenció el embajador argentino en dicho país.

Ante ese escenario el Gobierno tuvo que salir a decir que se trataba de una cuestión personal de Bielsa y que sus opiniones no reflejaban las de la administración de Alberto Fernández. Sin embargo hasta ahora no consta una medida de sanción contra el embajador en Chile.

“Son comentarios a título personal. No reflejan la opinión del presidente. Alberto Fernández apuesta a profundizar las relaciones bilaterales con Chile, sin importar quien triunfe en el balotaje: José Kast o Gabriel Boric”, manifestaron voceros de la Casa Rosada en una declaración que difundieron ante los medios acreditados.

En unos comicios repletos de sorpresas, una de las notas sobresalientes fue el resultado del candidato Franco Parisi (12,8%), del Partido de la Gente (PDG), quien igualó al oficialista Sebastián Sichel, del Pacto Chile Más Podemos, e incluso venció a bloques de partidos históricos sin poner un pie en Chile ni participar de los debates.