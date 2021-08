Embarazo presidencial: del “blanqueo a los propios” al dilema de cómo hacer el anuncio oficial

Después de casi diez días cargados de especulación y fogueados por las imágenes de la primera dama en Misiones tocándose maternalmente su vientre, el periodista Jorge Rial confirmó en su programa radial Argenzuela el embarazo presidencial. De acuerdo a lo consignado por el conductor, Fabiola Yáñez está de tres meses y medio de embarazo y se espera que en breve el Gobierno avance con el anuncio. "Lo que se está definiendo ahora es el cómo, no el cuándo", reconocieron desde Casa Rosada a BigBang, luego de la confirmación de la noticia.

Poco y nada se habló del motivo político detrás de la visita oficial que el presidente y la primera dama realizaron a mediados de agosto, sólo dos días después de que estallara la polémica por el festejo clandestino de cumpleaños que se realizó en la residencia presidencial de Olivos durante uno de los momentos más estrictos de la cuarentena. La atención, como era de esperarse, se focalizó no sólo en Yáñez, sino también en la incipiente pancita que lució con un ajustado vestido y en la maternal posición de sus manos que asumió en cada una de las fotos oficiales, luego incluso difundidas desde su cuenta oficial de Instagram.

"La famosa confirmación de Fabiola a su entorno la da con la famosa foto en donde se está agarrando la pancita. Ese mensaje fue para su entorno, para su familia y para todos fue esa imagen. Lo que pasa es que fue lamentablemente en el medio del gran quilombo", explicó Rial, al tiempo que sumó: "Fueron a Iguazú en el medio del escándalo de Olivos. Pero bueno, la confirmación oficial para su gente, fue con esa imagen, fue la foto. Hasta ahí era el gran secreto. Era sí, no; ni, nada. Esto es una gran noticia para ellos. No influye en las elecciones, tampoco es una cosa de especulación política o si se embarazó después del escándalo. Ahora está de más de tres meses y medio".

Los titulares de los principales medios de comunicación preguntándose sobre el presunto embarazo presidencial generaron ruido dentro del Frente de Todos. Al enojo que existía por la divulgación de la foto y la falta de "control de daños" por parte del círculo íntimo de Alberto Fernández, se le sumó la especulación regalada a la oposición de que se trataba de una "cortina de humo". Esa teoría no sólo fue abonada por los principales referentes opositores, hoy en campaña, sino incluso por algunos miembros fuertes de la coalición gobernante.

"Mucho humo macrista", desestimaron con cierto desdén desde el "ala dura" del Gobierno. "Nadie plantea que se busca un uso político, pero no se puede llevar adelante una campaña así; a los tumbos. Bienvenida sea la noticia, nadie la cuestiona", suman.

Hasta ahora, el único que se pronunció de forma pública sobre los rumores fue Santiago Cafiero quien, como jefe de Gabinete, procuró trazar una línea divisoria entre la vida pública y la privada de los funcionarios. De hecho, el ministro fue padre de su cuarta hija, Julia, y si bien el embarazo no se ocultó, transcurrió con el marcado perfil bajo que pregonan tanto el ministro, como su mujer. "No lo sé, no me meto en la vida privada del presidente, ni de la primera dama. Tengo una relación privada con ellos y quiero seguir siendo amigo de ambos", esquivó Cafiero.

La confirmación, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, está a la vuelta de la esquina. "No se trata tanto del cuándo, sino del cómo", reconocen desde el Ejecutivo. La campaña y la divulgación de las fotos del festejo clandestino forzaron a un cambio de planes con respecto al blanqueo. ¿Será desde la cuenta oficial del presidente? ¿Será desde la de la primera dama? "No se descarta que se haga a través de un escueto comunicado", reconocen. Todo dependerá de la evolución de la campaña y del clima "electoral".