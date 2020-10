El enojo de Awada y el fastidio de Macri: Jonatan Viale reveló los momentos más tensos del reportaje al ex presidente

El ex presidente Mauricio Macri volvió a dar una entrevista televisiva este martes, luego de haber comenzado un raid mediático en TN, Infobae y LN+ que esta semana lo llevó a hablar con la señal de cable A24, donde por primera vez hizo alusión al libro que saldrá a la venta la semana que viene y que consta de una larga entrevista a su hermano Mariano en donde cuenta varios detalles escabrosos de las internas familiares.

Sin embargo, según contó el periodista que lo entrevistó, Jonatan Viale, la situación con “Hermano”, el libro que escribió el periodista Santiago O’Donnel, no sólo generó bronca entre los Macri sino que también en la esposa del ex presidente, Juliana Awada, que le habría reprochado después de la entrevista hablar sobre la interna en la familia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hubo un momento con Juliana Awada. Me voy a reservar, quiero ser cuidadoso. Pero hubo un momento que no le gustó a Juliana de la charla que tuvimos con Macri. Hasta ahí llego, por respeto. Hay un tema con la familia, quedó claro. El libro de Mariano Macri es lo que lo tiene preocupado al presidente”, explicó luego de la entrevista el conductor Jonatan Viale.

En uno de los pasajes del reportaje, Viale le preguntó a Macri sobre lo que sucedió con el libro, algo que el propio ex presidente le agradeció porque parecía que tenía ganas de hablar sobre eso. “Mi hermano lo que hizo fue canalizar broncas”, en referencia a sus declaraciones en el libro que, según pudo averiguar este medio, apuntan hasta que el ex mandatario nunca pisó la Universidad Católica Argentina en donde se recibió de ingeniero.

"Mi familia no es diferente a otras, no es especial. Es una familia. Lo que sí fue diferente es que hubo dos personas en la familia que contaminaron la familia de problemas externos. Mi padre, por su capacidad de hacer, su complejidad, era una persona compleja, y yo que agregué lo que faltaba metiéndome en política. Y expuse a toda la familia a una dinámica horrible, porque la política te lleva a un mundo de agresiones, conflictos. Y mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad”, dijo durante la entrevista.

Pero esas no fueron las únicas definiciones del ex presidente. "Hoy siento que mi utilidad es fortalecer Juntos por el Cambio:primero, resolver la institucionalidad hoy, y después estar listos para volver a gobernar. En este camino, consolidarse y ampliarse. No me veo candidato el año que viene. Hoy no me anoto en ningún lugar. Me anoto en ayudar”, dijo en relación a las especulaciones sobre si se presentaría el año que viene como candidato.

“Ella siguió dominando el sistema, entonces no pudimos alcanzar acuerdos profundos. El control del sistema político, especialmente el peronista, me lo impidió. Hasta tal punto que no me pasó los atributos. Ella dijo: 'Yo no perdí'. Cuando hablás en off con gobernadores, intendentes, todos querían desprenderse del liderazgo de Cristina, y ninguno pudo. Todos pensamos que ahora maneja todo ella, no hay un liderazgo claro del Presidente, que era la esperanza de muchos que lo votaron”, afirmó en relación al rol que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.