El escándalo de Franco Rinaldi: comentarios discriminatorios y una justificación insólita

El precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio, en la lista de Jorge Macri, Franco Rinaldi, intentó zafar luego de que se viralizaran videos en dónde exponía su lado más xenófobos y discriminatorios.

Esto además, le valió el contundente pedido de renuncia a su postulación de parte de la UCR. En las imágenes que se difundieron se escuchan comentarios contra los homosexuales. Pero eso no es todo, también hace violentas declaraciones contra los pobres: "¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”. Luego pregunta “¿qué hago con la Villa 31?” para responderse de inmediato: “Es un problema complicado. Lanzallamas”. Entre otros tantos comentarios.

Tras esto, el político intentó defenderse y aseguró: "Esto es ni más ni menos que una expresión artística, de libertad, que yo tenía en el streaming que hago hace muchos años”. Y agregó: "Es un stand up, una performance, que ejercité durante muchos años y que es parte de mi vida anterior".

“En ningún momento es un acto discriminatorio para con nadie. Yo que soy una persona con discapacidad y que he sufrido durante toda mi vida muchas acciones discriminatorias, nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien”, sentenció. Sin ir más lejos, la semana pasada un precandidato de Libertad Avanza renunció a su postulación tras haber discriminado al propio legislador porteño, al decir que no votaría a una persona con discapacidad.

De una forma muy tímida, Rinaldi siguió sosteniendo que no cometió ningún error: “Dicho esto, cuando uno ejerce esa libertad, puede eventualmente ofender a alguien. Por eso pido disculpas y acepto que pude haberme equivocado. He hecho radio toda mi vida, desde los 12 años. Las palabras son mi territorio”. Durante la entrevista a LN también se sumó Jorge Macri quien ratificó la postulación de Franco Rinaldi y afirmó: “Creo que sus disculpas son sinceras, sé que está disculpándose desde el corazón y sintiéndolo”. También opinó que “no hay disculpa real, no sólo si no hay sinceridad ni aprendizaje, a partir del error o del reconocimiento del ‘no lo volvería a hacer’”.

“Creo en ese pedido de disculpas y también creo que hay otras cualidades. Hacer un reduccionismo de que Franco Rinaldi ahora es solamente esto, es injusto. Tiene mucho para aportar a la Ciudad de Buenos Aires en su visión profesional y no hay que plantear que no sea candidato. Hay que confiar en la libertad de elección de la gente para la representación, este es el juego de la democracia”, analizó el candidato de la fuerza opositora.